Певица Сати Казанова рассказала, как она отмечала Пасху в детстве, будучи мусульманкой

Российская певица Сати Казанова, кабардинка по национальности, мусульманка по вероисповеданию, рассказала сайту-изданию «Страсти», как в своем детстве она относилась к главному христианскому празднику, посвященному Воскресению Христа.

«Помню, как в детстве, наши соседи пекли куличи и приносили их вместе с крашенными яйцами к нам домой. И я с нетерпением каждый год ждала этого праздника, не понимая ни значения, ни смысла его. Мне было необыкновенно радостно получать и кушать пасхальные куличи, разглядывать разноцветные яйца. Так это было здорово», - рассказывает певица.

Напомним, Сати Казанова выросла в Кабардино-Балкарской республике в глубоко верующей семье, которая с чуткостью и нежностью относилась к любым религиозным и философским течениям. «Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи!» - обращается она к читателям портала «Страсти».