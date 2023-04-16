Певица Сати Казанова рассказала, как она отмечала Пасху в детстве, будучи мусульманкой
Фото: Фото из личного архива Сати Казановой
Российская певица Сати Казанова, кабардинка по национальности, мусульманка по вероисповеданию, рассказала сайту-изданию «Страсти», как в своем детстве она относилась к главному христианскому празднику, посвященному Воскресению Христа.
«Помню, как в детстве, наши соседи пекли куличи и приносили их вместе с крашенными яйцами к нам домой. И я с нетерпением каждый год ждала этого праздника, не понимая ни значения, ни смысла его. Мне было необыкновенно радостно получать и кушать пасхальные куличи, разглядывать разноцветные яйца. Так это было здорово», - рассказывает певица.
Напомним, Сати Казанова выросла в Кабардино-Балкарской республике в глубоко верующей семье, которая с чуткостью и нежностью относилась к любым религиозным и философским течениям. «Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи!» - обращается она к читателям портала «Страсти».
Во время мусульманских праздников мы пекли лакумы и дарили их православным соседям. В одном подъезде у нас жили семьи разных конфессий, и мы с радостью делились друг с другом угощениями, и тепло поздравляли с праздниками.
Сати Казанова
Российская певица
К слову, в 2017 году певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, католика по вероисповеданию. Сати объясняла, что никто из них не стал отказываться от своей религии, поскольку они с большим уважением относятся друг к другу. «В нашей семье есть одна религия – это любовь», - говорила певица в своих интервью пятилетней давности.
Ранее Сати Казанова находилась на острове Бали, где занималась йогой, пением мантр и посещением духовных центров. Известно, что певица собирается выступить в ряде городов России со своим проектом «Sati Ethnica» – это симбиоз древних санскритских мантр, адыгейских, славянских, восточных мотивов, взятых из старинных, почти забытый песнопений. Ближайший концерт состоится уже сегодня в Москве, следующий – 20 апреля в Нижнем Новгороде, далее в Уфе и Казани.