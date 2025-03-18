Певица Сати Казанова хочет записать альбом из колыбельных после рождения дочери

Звезды российского шоу-бизнеса собрались на гала-вечере по случаю торжественного вручения премии Prix d’Excellence de la Beauté 2025 в Москве. В числе приглашенных гостей оказалась певица Сати Казанова, которая недавно стала матерью. Корреспондент сайта «Страсти» узнал у исполнительницы, как новая глава в ее жизни отразилась на творчестве.

Во время беседы знаменитость заявила, что уже совсем скоро планирует покинуть мероприятие. Все дело в дочке, которую Сати кормит сама. Что касается творческих планов, то певица объявила о желании записать альбом из колыбельных.

«Мне хочется записать альбом из колыбельных разных народов, разных оттенков, мелодий. И в один из недавних альбомов вошла одна композиция-колыбельная», — заявила Казанова.

Ранее корреспондент сайта «Страсти» повстречал на премии Prix d’Excellence de la Beauté 2025 певца Митю Фомина. Он рассказал, как стал ездить на велосипеде по делам для экономии времени.