Певица Ольга Бузова воссоединилась с Водонаевой и Боней на «лобном месте»

Поющая телеведущая Ольга Бузова организовала мероприятие по случаю 20-летнего юбилея на ТВ и пригласила на него своих бывших коллег по реалити-шоу «Дом-2». За происходящим наблюдал корреспондент сайта «Страсти».

Ольге удалось посадить рядом некогда конкуренток и заклятых врагов Алену Водонаеву и Викторию Боню. Девушки в компании поющей телеведущей сели на импровизированном «лобном месте», которое воссоздали специально по заказу Бузовой.

Алена Водонаева позировала в строгом черном костюме и распустила длинные волосы. При этом Виктория Боня ради совместного снимка даже сняла солнечные очки, без которых не появляется на светских вечеринках после нашумевшей пластической операции в США, в ходе которой известный хирург сделал ей «лисьи глазки».

Сама виновница торжества предпочла короткое облегающее платье черного цвета с откровенным вырезом, частично оголившим грудь.

Девушки весело смеялись, позируя фотографам, при этом Бузова держала Водонаеву за руку. Боня находилась несколько в стороне от коллег.