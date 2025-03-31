«Без камер я не такая идеальная»: певица Нюша о творчестве, материнстве и личной жизни

Певица Нюша громко заявила о себе в 2010 году, выпустив один хит за другим. «Вою на луну», «Выше», «Больно», «Цунами» — те песни, которые не раз возглавляли музыкальные чарты и становились трендами в Сети.

Несмотря на имеющийся успех, артистка не остановилась на достигнутом и продолжила радовать публику новыми треками и открывать себя через музыку. Она не делится откровениями в обычной жизни, но рассказывает о важном и имеющемся опыте благодаря творчеству. Вот и сейчас, пережив год «трансформаций» и развод, певица не исключает, что запишет новый альбом, в котором поделится наболевшими эмоциями.

А еще Нюша открывает себя зрителям благодаря съемкам в различных ТВ-проектах. На этот раз она приняла участие в шоу ТНТ «Сокровища императора», где ее партнершей стала сестра Мария Шурочкина.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Нюша рассказала об отношениях с сестрой на шоу, поделилась секретами материнства и дала совет, как пережить развод.

Нюша, Вы стали участницей второго сезона шоу ТНТ «Сокровища императора». Расскажите, с какой стороны Вас раскрыл проект? Какие качества в себе открыли?

Я впервые так проанализировала себя со стороны… Конечно же, в очень стрессовых ситуациях. В целом, скорее, убедилась в тех качествах, которые у меня есть. Но было и то, что я ранее в себе не замечала: это про легкий снобизм и местами излишнюю серьезность… И что могу быть жертвой.

Как готовились к шоу, где немало спортивной нагрузки? Изнурительные тренировки, диеты — это про Вас?

Я не думала, что нужно как-то особенно готовиться, ведь это, в первую очередь, увлекательная игра для меня. Я шла попробовать себя в чем-то новом и непривычном. Но, безусловно, большую роль сыграло то, что я в целом регулярно занимаюсь спортом, поддерживаю здоровый образ жизни.

Ни одно шоу не обходится без травм, а Вам удалось их избежать? Как себя чувствовали во время съемок?

Наверное, мне повезло, удалось избежать такое. Возможно, танцы и спорт тут очень пригодились.

Для прохождения испытаний Вы выбрали в пару сестру Марию Шурочкину. Почему выбор пал на нее? Кто был лидером в Вашей команде?

Думаю, что просто так Олимпийскими чемпионами не становятся, за этим стоят огромный труд и навыки, которые человек приобрел на пути к медали. А еще я понимала, что моя сестра загорится этим процессом. Я вообще свое участие в шоу без нее не представляла, рассчитывала, что она будет лидером в нашей команде, а я смогу быть позитивной поддержкой.

На протяжении проекта сестра не раз Вас критиковала за неправильное выполнений заданий. Задевали ли ее слова? Как изменились Ваши отношения во время и после реалити?

В этой критике я видела конструктив — она очень переживала и не знала, как по-другому может поддержать себя и меня. А в целом, нам удалось многое узнать, увидеть и обсудить за время проекта, за что я очень благодарна шоу.

На шоу было немало стрессовых ситуаций, а как Вы к ним относитесь в жизни? Можете назвать себя стрессоустойчивым человеком?

Наверное, в чем-то меня можно назвать закаленной, но шоу для меня это и есть прототип жизни: я вела себя так же, как поступаю в жизни, где-то шла в свои страхи, где были победы и поражения… Но важно идти дальше.