«Без камер я не такая идеальная»: певица Нюша о творчестве, материнстве и личной жизни
© Личный архив Нюши
Певица Нюша громко заявила о себе в 2010 году, выпустив один хит за другим. «Вою на луну», «Выше», «Больно», «Цунами» — те песни, которые не раз возглавляли музыкальные чарты и становились трендами в Сети.
Несмотря на имеющийся успех, артистка не остановилась на достигнутом и продолжила радовать публику новыми треками и открывать себя через музыку. Она не делится откровениями в обычной жизни, но рассказывает о важном и имеющемся опыте благодаря творчеству. Вот и сейчас, пережив год «трансформаций» и развод, певица не исключает, что запишет новый альбом, в котором поделится наболевшими эмоциями.
А еще Нюша открывает себя зрителям благодаря съемкам в различных ТВ-проектах. На этот раз она приняла участие в шоу ТНТ «Сокровища императора», где ее партнершей стала сестра Мария Шурочкина.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Нюша рассказала об отношениях с сестрой на шоу, поделилась секретами материнства и дала совет, как пережить развод.
Нюша, Вы стали участницей второго сезона шоу ТНТ «Сокровища императора». Расскажите, с какой стороны Вас раскрыл проект? Какие качества в себе открыли?
Я впервые так проанализировала себя со стороны… Конечно же, в очень стрессовых ситуациях. В целом, скорее, убедилась в тех качествах, которые у меня есть. Но было и то, что я ранее в себе не замечала: это про легкий снобизм и местами излишнюю серьезность… И что могу быть жертвой.
Как готовились к шоу, где немало спортивной нагрузки? Изнурительные тренировки, диеты — это про Вас?
Я не думала, что нужно как-то особенно готовиться, ведь это, в первую очередь, увлекательная игра для меня. Я шла попробовать себя в чем-то новом и непривычном. Но, безусловно, большую роль сыграло то, что я в целом регулярно занимаюсь спортом, поддерживаю здоровый образ жизни.
Ни одно шоу не обходится без травм, а Вам удалось их избежать? Как себя чувствовали во время съемок?
Наверное, мне повезло, удалось избежать такое. Возможно, танцы и спорт тут очень пригодились.
Для прохождения испытаний Вы выбрали в пару сестру Марию Шурочкину. Почему выбор пал на нее? Кто был лидером в Вашей команде?
Думаю, что просто так Олимпийскими чемпионами не становятся, за этим стоят огромный труд и навыки, которые человек приобрел на пути к медали. А еще я понимала, что моя сестра загорится этим процессом. Я вообще свое участие в шоу без нее не представляла, рассчитывала, что она будет лидером в нашей команде, а я смогу быть позитивной поддержкой.
На протяжении проекта сестра не раз Вас критиковала за неправильное выполнений заданий. Задевали ли ее слова? Как изменились Ваши отношения во время и после реалити?
В этой критике я видела конструктив — она очень переживала и не знала, как по-другому может поддержать себя и меня. А в целом, нам удалось многое узнать, увидеть и обсудить за время проекта, за что я очень благодарна шоу.
На шоу было немало стрессовых ситуаций, а как Вы к ним относитесь в жизни? Можете назвать себя стрессоустойчивым человеком?
Наверное, в чем-то меня можно назвать закаленной, но шоу для меня это и есть прототип жизни: я вела себя так же, как поступаю в жизни, где-то шла в свои страхи, где были победы и поражения… Но важно идти дальше.
В одной из Ваших песен звучат строки: «Сильные девочки тоже плачут, за красивой улыбкой прячут свои слезы». А Вы часто скрываете свои истинные эмоции? Какая Вы в жизни, без камер?
Без камер я не такая идеальная, как хочу выглядеть при камерах. Это как без макияжа: перед сном ты умываешься и видишь себя настоящего, без каких-либо масок. С эмоциями чуть сложнее, ведь я учусь осознавать их и экологично проживать в моменте, раньше с этим было сложно, многое в себе я игнорировала. А сейчас я стала смелее и счастливее.
В начале карьеры у Вас выходил один хит за другим — «Вою на луну», «Выбирать чудо», «Цунами» и т.д. Вам важно, чтобы сегодня Ваши треки также «залетали» и становились хитами?
Мне важно быть счастливой и следовать за своим сердцем. Думаю, что остальное является следствием, если этого хочет сердце.
Какая песня стала самой личной и автобиографичной? Что хотели донести до слушателей?
Для меня каждая песня — часть обнажения души. Они все о моем внутреннем мире.
В 2020 году Вы с Егором Кридом выпустили песню «Mr. & Mrs. Smith», которая спустя 5 лет не покидает тренды и продолжает набирать обороты. Как считаете, чем вызван успех песни?
Эта работа уникальна в своем роде. Во-первых, тем, что посвящается бывшим и речь идет о прощении и благодарности, а не о плохих, негативных моментах. А, во-вторых, это про смелость.
Вашей карьере был творческий перерыв. Не боялись «не вернуться в обойму»?
Нет, это словно вернуться к привычной жизни, но адаптироваться к новым условиям.
Что заставило Вас вернуться? Можете представить ситуацию, в которой Вы отказываетесь от сцены ради семьи и другой деятельности?
Не могу такого представить. Разве что я влюбилась бы в новую профессию, но, думаю, и туда смогла бы интегрировать музыку. Я верю, что карьеру и семью возможно совмещать.
У Вас много музыкальных наград, и Вы, безусловно, обладаете любовью публики. Для Вас важно получить звание народной артистки?
Любая награда ценна и приятна, но это не самоцель.
Вы не раз отмечали, что 2024 год стал для вас годом трансформаций. Расскажите, какие перемены в Вас произошли? Что потеряло свою ценность, а что, наоборот, стало важно?
Перемены очень глобальные, они связаны со взглядом на многие вещи: от осознаний законов мироздания и до точки «заново влюбиться в жизнь». Об этом можно достаточно долго рассуждать и рассказывать, а в двух словах как-то так.
Нюша, в 2024 году Вы столкнулись с депрессией. Поделитесь своим опытом, что помогло Вам пережить этот период? Существует ли «волшебная таблетка»?
Думаю, что помогло все. А главное — я сама себе помогала. Конечно, рядом были и близкие, и специалисты, которые не оставляли меня наедине с переживаниями.
Даже самая грустная история несет в себе опыт. Какой урок Вы усвоили из прошлых отношений? И какими бы Вы хотели видеть будущие отношения?
Честность с собой. Это касается и будущих отношений.
Вы не разочаровались в любви после развода? Смогли ли отпустить обиды?
Нет, любовь прекрасна. А в целом я учусь, изучаю себя и свои чувства.
Нюша, Вы одна из немногих публичных людей, кто сумел с бывшим партнером сохранить дружеские отношения. Посоветуйте, как удалось достичь взаимопонимания? На что нужно обращать внимание в первую очередь?
Я считаю, что нужно разобраться с собой и своим поведением, быть искренней и честной, в первую очередь, с собой. Осознать, за что ты можешь поблагодарить человека, ведь каждый нас чему-то учит. Важно осознать — чему именно.
Многие артисты, пережив трудный жизненный этап, начинают рассказывать о нем через творчество. А что насчет Вас? Ждать ли новых песен, альбома, в которых отразятся Ваш опыт, переживания?
Да, я хочу поделиться многим через творчество и свои концерты.
В одном интервью Ваша мама рассказывала о музыкальных талантах внуков: «Вот Сафрошка сейчас поет детские песенки, и мы прям слышим, что он попадает. Серафима тоже начала петь». А Вы видите в детях задатки, чтобы стать артистами?
Да, безусловно, такое есть, но мне важно наблюдать, понять насколько сильно в них будет расти желание это развивать и сделать частью своей жизни.
Вы рассказывали, что Ваши дети самодостаточны и спокойно относятся к Вашим гастролям. Расскажите, как удалось в них воспитать самостоятельность? На какие материнские заповеди ориентируетесь?
Так получилось, что мы с раннего возраста часто летали и меняли обстановку, поэтому для них это нормально периодически путешествовать и наблюдать, как папа и мама уезжают в командировки. Образ жизни нашей семьи изначально был таким.
Что касается заповедей, я наблюдала разные схемы в разных семьях, сделала вывод, что единого правила для всех нет, но крайне важно, чтобы родители были счастливы и своим примером вдохновляли детей. Важно, чтобы мама была реализована и наполнена, ведь именно такая мама может поделиться со своими детьми зарядом энергии и качественно проводить вместе время.
Не так давно Вы отметили 3-летие сына. Справляетесь с кризисом трех лет у ребенка? Капризы, упрямство — это Ваша история?
Я убеждена, что дети зачастую отражают состояние родителей, скорее, наблюдаю за этим.
Пользователи Сети отмечают, что за последнее время Ваш имидж изменился, стал еще ярче. Расскажите, с чем связаны перемены?
Любые внешние перемены я напрямую соотношу с внутренними. Когда я меняюсь, это как круги на воде, затрагивает все сферы жизни так или иначе…
Среди Ваших подписчиков есть и хейтеры, которые обвиняют Вас в употреблении фотошопа и пластики. Задевают ли Вас их слова? Что бы Вы могли ответить критикам?
Пластику я не делала, а вот фотошопом, действительно, иногда пользуюсь, не вижу в этом ничего страшного. Меня не задевают подобные комментарии. Нравиться всем я не собираюсь, и угодить каждому я тоже не должна.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Для меня это желание жить. Страсть проявляется огнем в глазах и привлекает внимание, а еще это темперамент, своенравность, в чем-то даже дикость, свобода и смелость быть верной себе и своей природе.