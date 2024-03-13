Певица Лолита с новой стрижкой впервые вышла в свет с коллегами после скандала. Она появилась на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2024.ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Лолита появилась на людях вместе с другими артистами – Клавой Кокой, Люсей Чеботиной, Ольгой Бузовой и Владимиром Маркони. Они пообщались с журналистами. Корреспондент портала «Страсти» побывал на мероприятии.

Лолита похвасталась новой стрижкой, с помощью которой стала выглядеть еще моложе. Она примерила платье с воротником и открытыми плечами, а также стильные очки. Певица с радостью позировала фотографам и выглядела веселой. Она улыбалась и показывала сердечки.

Кроме того, выяснилось, что Лолита станет одной из ведущих церемонии. В списке с ней Клава Кока, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева и еще один человек, имя которого держится в секрете.