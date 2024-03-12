Елена Север сыграла профессионала по решению проблем и заявила, что не обращалась к таким в жизни

Певица Елена Север ответила на вопрос корреспондента сайта «Страсти», приходилось ли ей обращаться к профессионалам по решению проблем. Напомним, в новой комедии под названием «Исполняющий обязанности» артистка играет профессионала по решению спорных, скользких вопросов.

«Мне не приходилось обращаться. Я не думаю, что такой человек есть в природе, потому что, с одной стороны, нет нерешаемых задач, а с другой – все очень индивидуально. В принципе, если мы захотим, то каждый может свои задачи, вопросы, проблемы решить и необязательно прибегать к таким людям, особенно не очень хорошим, как моя героиня. Она заявляется как человек без принципов. Она решает проблемы за счет махинаций и нечестных поступков. Я думаю, будет лучше, если каждый будет решать свои проблемы сам», - сказала Север.