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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 12 марта 2024, 23:47
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Елена Север сыграла профессионала по решению проблем и заявила, что не обращалась к таким в жизни

Елена Север: «Мне не приходилось обращаться к профессионалам по решению проблем».
Елена Север сыграла профессионала по решению проблем и заявила, что не обращалась к таким в жизни

© Глеб Широков

Певица Елена Север ответила на вопрос корреспондента сайта «Страсти», приходилось ли ей обращаться к профессионалам по решению проблем. Напомним, в новой комедии под названием «Исполняющий обязанности» артистка играет профессионала по решению спорных, скользких вопросов.

«Мне не приходилось обращаться. Я не думаю, что такой человек есть в природе, потому что, с одной стороны, нет нерешаемых задач, а с другой – все очень индивидуально. В принципе, если мы захотим, то каждый может свои задачи, вопросы, проблемы решить и необязательно прибегать к таким людям, особенно не очень хорошим, как моя героиня. Она заявляется как человек без принципов. Она решает проблемы за счет махинаций и нечестных поступков. Я думаю, будет лучше, если каждый будет решать свои проблемы сам», - сказала Север.

Напомним, певица снимается в семейной комедии «Исполняющий обязанности» с Дмитрием Хрусталевым, Антоном Богатыревым, Игорем Жижикиным. Она играет Полунину – профессионала по решению спорных вопросов. Выход картины запланирован на весну 2025 года.

В январе Север стала бабушкой – у ее сына родилась дочь. На днях певица показала фотографию с младенцем. Имя ребенка не раскрывается.

Источник фото:Глеб Широков
Авторы:Лилия КараеваАртем Хохлов
Теги:
Елена Север
певица
съемки фильма