Певица Катя Лель призналась, что обладает даром исцеления и помогает людям. Артистка рассказала о своих способностях сайту «Страсти».

По словам Кати, после встречи с представителями другой цивилизации у нее появился дар исцеления. Артистка не скрывает, что он забирает у нее много сил, но, несмотря на это, Лель старается помочь всем, кто обращается к ней за помощью.

«Если ты должен жить во благо людям, значит, ты должен это делать. Поэтому я стараюсь помогать людям, знакомым, незнакомым, по зову своего сердца. Даже если это у меня забирает много времени и сил, моя совесть у меня спрашивает: «Ты боишься этого или сомневаешься в себе? Ты не хочешь помочь человеку, чья жизнь в твоих руках?». Было много таких примеров. Поэтому я стараюсь слышать себя, договариваться с собой, с теми силами, которые есть надо мной, силами света, и быть полезной во благо людям», — высказалась Лель.

Как выяснилось, Катя может применять свои способности и к себе. Она испытывает благодарность за дар и за возможность помогать нуждающимся.

«Да, конечно же, я могу это проявлять и к самой себе, помогать себе. И понимаю, что за этим стоит большее развитие, и меня ведут просто свыше. Все время я благодарю за то, что это есть во мне, благодарю, что могу помогать людям. Это очень большое предназначение!» — резюмировала она.

Полное интервью Кати Лель об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», отношениях с дочкой и поисках любви читайте здесь.