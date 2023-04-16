Певица и блогер Анири поделилась рецептом мраморных пасхальных яиц
Фото: Личный архив Анири
Российская певица, блогер и многодетная мама Анири (настоящее имя Ирина – прим. ред.) рассказала сайту-изданию «Страсти», как они с мужем и детьми готовятся к Пасхе, как красят яйца.
По ее словам, первый этап подготовки к главному христианскому празднику выпадает на чистый четверг. В этот день вся семья певицы – она, Анири, ее муж Александр и пятеро их детей – красит яйца, а старшая дочь Анастасия печет куличи. В субботу такой большой компанией они направляются в храм на службу, где свежеиспеченные куличи – один из главных символов светлой Пасхи – освящают. А саму Пасху Анири и ее семья отмечает в кругу родных и друзей.
Не могу сказать, что у нас есть какие-то особые семейные традиции подготовки к Пасхе. Всё, как у всех, - говорит Анири. – Но я с удовольствием поделюсь с читателями рецептом мраморных пасхальных яиц. Процесс очень простой и увлекательный. Мы с детьми всегда окрашиваем яйца на Пасху таким способом. Получается очень красиво!
Анири
Певица, блогер
Для того, чтобы сотворить мраморные пасхальные яйца, вам понадобятся, собственно, сами яйца, шелуха от лука, марганцовка или зеленка, марля и нитки. Сперва необходимо нарезать ножницами шелуху. Далее смочить и обвалять в нарезанной шелухе яйца, а после завязать их в марлю. На следующем этапе, в зависимости от того, какого цвета яйца вы хотите получить – зеленого или красного – следует варить их в течение 15 минут в разных кастрюльках с добавлением или марганцовки, или зеленки. Далее нужно достать яйца, сполоснуть в воде и натереть растительным маслом для блеска.
«А главное пожелание в этот светлый праздник – мира и радости! Любви и весеннего тепла!» - заключила певица.
Напомним, ранее Анири рассказывала, какое событие повлияло на ее решение стать воспитателем-педагогом. Оказалось, все дело в руках.