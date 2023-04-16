Певица и блогер Анири поделилась рецептом мраморных пасхальных яиц

Российская певица, блогер и многодетная мама Анири (настоящее имя Ирина – прим. ред.) рассказала сайту-изданию «Страсти», как они с мужем и детьми готовятся к Пасхе, как красят яйца.

По ее словам, первый этап подготовки к главному христианскому празднику выпадает на чистый четверг. В этот день вся семья певицы – она, Анири, ее муж Александр и пятеро их детей – красит яйца, а старшая дочь Анастасия печет куличи. В субботу такой большой компанией они направляются в храм на службу, где свежеиспеченные куличи – один из главных символов светлой Пасхи – освящают. А саму Пасху Анири и ее семья отмечает в кругу родных и друзей.