Певица и блогер Анири решила стать воспитателем из-за «вечно холодных рук»
«Дети аж вскрикивали»: певица Анири рассказала о решении стать воспитателем.
Фото: Фото из личного архива Анири
Российская певица и блогер Анири (настоящее имя Ирина – прим. ред.) рассказала о том, какое событие повлияло на её решение стать воспитателем-педагогом. Как оказалось, озарение постигло артистку в преддверии Нового года.
По словам Анири, в 11-м классе она ходила в театральный кружок, где они ставили новогоднюю пьесу для малышей. Артистке досталась роль Снегурочки – она-то и была решающей в вопрос самоопределения.
Певица и блогер Анири с семьей
Фото: Фото из личного Архива Анири
Мне очень нравилась эта роль! Ну, а кто не мечтает побыть Снегурочкой? Красивое платье, кокошник. Было здорово, но в наряде Снегурочки было ещё и холодно. Даже в Доме культуры. У меня были вечно холодные руки, и когда дети в хороводе брали меня за руки, они аж вскрикивали: «Какие руки ледяные!» А я отвечала: «Так я же Снегурочка»! Этот опыт оказался бесценным.
Анири
Российская певица и блогер
Анири подчеркивает – именно в тот день, играя Снегурочку для детишек, она определилась со своей первой профессией – воспитателя-педагога и пошла учиться в педагогический колледж. Вот так обычный детский утренник, приуроченный к Новому году, стал для певицы и блогера решающим.