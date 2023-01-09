Певица и блогер Анири решила стать воспитателем из-за «вечно холодных рук»

Российская певица и блогер Анири (настоящее имя Ирина – прим. ред.) рассказала о том, какое событие повлияло на её решение стать воспитателем-педагогом. Как оказалось, озарение постигло артистку в преддверии Нового года.

По словам Анири, в 11-м классе она ходила в театральный кружок, где они ставили новогоднюю пьесу для малышей. Артистке досталась роль Снегурочки – она-то и была решающей в вопрос самоопределения.