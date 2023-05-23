Как вернуть страсть в отношения с женой: советы от психолога Суховой

Многие психологи занимаются темой страсти в паре. Одними из самых известных исследователей этой темы являются Хелен Фишер, Роберт Стернберг, Дэвид Шнайдерман и Джон Готтман. Психолог Анна Сухова, опираясь на их исследования, помогла нам разобраться, как работает страсть в отношениях и как поддерживать ее на протяжении времени.

Почему страсть пропадает:

Рутина: повседневность, обыденность, монотонность и отсутствие разнообразия в отношениях. Недостаток внимания: если в отношениях нет достаточного количества внимания и заботы, пара может почувствовать, что их чувства угасают. Сухость в общении: отсутствие интересных и глубоких разговоров, отсутствие обмена эмоциями. Недолговременные цели: если партнеры фокусируются только на текущих целях (например, на покупке дома, устройстве на работу), а не на своих долгосрочных отношениях. Недостаток эмпатии: если один из партнеров не пытается понимать другого и не учитывает его потребности и желания. Травма доверия: из-за предательства или недоверия прошлого. Недостаток самодостаточности: если партнеры ожидают от друг друга слишком много, вместо того чтобы опираться на собственные ресурсы и быть самодостаточными.

Как помочь себе и партнеру снова обрести страсть в паре?