ЭКСКЛЮЗИВЫ
21:00, 23 мая 2023
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Как вернуть страсть в отношения с женой: советы от психолога Суховой

Как вернуть страсть в отношения с женой: советы от психолога Суховой

Фото: Freepik

Многие психологи занимаются темой страсти в паре. Одними из самых известных исследователей этой темы являются Хелен Фишер, Роберт Стернберг, Дэвид Шнайдерман и Джон Готтман. Психолог Анна Сухова, опираясь на их исследования, помогла нам разобраться, как работает страсть в отношениях и как поддерживать ее на протяжении времени.

Почему страсть пропадает:

  1. Рутина: повседневность, обыденность, монотонность и отсутствие разнообразия в отношениях.

  2. Недостаток внимания: если в отношениях нет достаточного количества внимания и заботы, пара может почувствовать, что их чувства угасают.

  3. Сухость в общении: отсутствие интересных и глубоких разговоров, отсутствие обмена эмоциями.

  4. Недолговременные цели: если партнеры фокусируются только на текущих целях (например, на покупке дома, устройстве на работу), а не на своих долгосрочных отношениях.

  5. Недостаток эмпатии: если один из партнеров не пытается понимать другого и не учитывает его потребности и желания.

  6. Травма доверия: из-за предательства или недоверия прошлого.

  7. Недостаток самодостаточности: если партнеры ожидают от друг друга слишком много, вместо того чтобы опираться на собственные ресурсы и быть самодостаточными.

Как помочь себе и партнеру снова обрести страсть в паре?

  1. Выделите время только для себя и своего партнера, сделайте это приоритетом.

  2. Проводите время вместе, занимаясь интересными и новыми вещами – это поможет создать новые воспоминания и укрепить эмоциональную связь между вами.

  3. Не забывайте о приятных мелочах. Они помогают поддерживать близость между партнерами.

  4. Общайтесь и слушайте друг друга. Разговаривайте о своих чувствах, желаниях, мечтах.

  5. Не забывайте о физическом контакте. Обнимайтесь, целуйтесь, держитесь за руки.

  6. Разнообразьте сексуальную жизнь. Узнавайте, что нравится вашему партнеру, и старайтесь удовлетворить его желания.

  7. Не забывайте об условностях, которые можно создавать в сексуальной жизни, чтобы не нарушать индивидуальные границы партнеров и сохранять взаимный интерес.

  8. Помните, что страсть не всегда вспыхивает сама собой. Она требует усилий и внимания со стороны обоих партнеров.

Да, восстановление утраченных страстных сексуальных отношений возможно, но это может потребовать времени и усилий от обеих сторон. Важно понимать причины уменьшения страсти в отношениях и работать над их устранением.

Анна Сухова

Психолог

Некоторые способы, которые могут помочь восстановить страсть в отношениях, включают:

  1. Разговор с партнером о своих желаниях и фантазиях.

  2. Проверка своих ожиданий относительно своих сексуальных отношений и разговор с партнером, чтобы убедиться, что вы оба находитесь на одной странице.

  3. Нахождение новых способов, чтобы стимулировать друг друга, включая игры и игрушки.

  4. Разнообразие сексуальной жизни, попробуйте новые позы и техники.

  5. Поиск совместных занятий, которые вам нравятся, чтобы поддерживать связь между вами и укреплять отношения.

«Важно помнить, что восстановление страсти в сексуальных отношениях – это процесс, который может требовать некоторых экспериментов и настройки. Если у вас не получается решить проблемы самим, то обратитесь к проверенному специалисту и тогда ваша жизнь заиграет новыми красками», - заключила Анна Сухова.

Ранее мы рассказывали о том, что не так в семьях, где «муж работает, жена – красивая».

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