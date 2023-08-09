Певица Анири обвенчалась с мужем спустя пять лет после заключения брака

Певица Анири вышла замуж за своего возлюбленного Александра еще пять лет назад, однако на церковный обряд бракосочетания пара решилась только в прошлом месяце. Специально для портала «Страсти» Анири поделилась эксклюзивными подробностями венчания.

- Анири, 30 июля вы с мужем обвенчались. Почему решили венчаться?

Накануне годовщины нашей свадьбы Саша предложил мне обвенчаться. Я сначала немного растерялась от неожиданности, но сразу согласилась. Мы хотим всегда быть вместе. И на земле, и на небесах. Именно поэтому приняли такое решение.

- Как вы готовились к торжеству?

Мы очень серьёзно готовились к этому таинству. Посетили нашего батюшку – отца Тимофея. Мы с ним уже давно знакомы, тесно общаемся уже лет пять и хотели, чтобы именно он провёл эту службу. Он нам рассказал, как проходит венчание, как нужно к нему готовиться. Чтобы венчаться, нужно было исповедоваться. А перед исповедью нужно было поститься. Мы с Александром неделю постились, потом пришли на службу, исповедались. Вот так шла подготовка к самому таинству. А день венчания мы хотели провести в кругу семьи, в кругу самых близких людей, родных и друзей.

- Какой момент во время церемонии или после был самым трогательным?

Удивительно, как во время самого таинства у тебя меняется мироощущение и отношение к супругу. Ты осознаёшь, что это не временное, что ты никогда не сможешь с ним развестись, что это навсегда. Это осознание, что это твоя настоящая, единственная половина, что даже на небесах ты будешь с ним, как-то меняет тебя изнутри. Именно это осознание во время церемонии венчания и стало для меня главным открытием и откровением.

- Расскажите о наряде, который вы выбрали для венчания.

Я руководствовалась, прежде всего, правилами и религиозными канонами. Это храм, поэтому плечи должны были быть закрытыми, платье должно было быть в пол. У меня было лёгкое струящееся платье нежного персикового цвета.

- Как дети поздравили вас с венчанием?

Дети пришли с цветами (прим. ред.: у Анири и Александра 5 детей.) Обняли, поздравили. Но они, наверное, всё-таки до конца не могут пока осознать важность для нас этого события, проникнуть в суть. Они же дети! А друзья подарили нам иконы, которые будут хранить и оберегать нашу семью.

- В чем секрет вашей пары?

Мы абсолютно честны друг с другом, у нас нет никаких скелетов в шкафу. Об этом мы договорились в самом начале наших отношений. Когда тебе абсолютно нечего скрывать, вы становитесь единым целым. И ещё очень важны общие интересы, общие хобби. Когда их нет, каждый начинает жить своей жизнью, а это не сохраняет отношения. Это их разрушает. У нас с Сашей множество общих интересов – от рыбалки и охоты до музыки. Нам никогда не бывает друг с другом скучно. Мы единое целое, мы смотрим и дышим синхронно. Бесконечно уважаем, ценим и любим друг друга.

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