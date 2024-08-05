Певец Владимир Солдатов назвал клип «Вдох-выдох» мини-фильмом в жанре фэнтези

Певец Владимир Солдатов, вместе с артисткой Валей Карнавал создавший ремейк на песню «Вдох-выдох», назвал клип мини-фильмом в жанре фэнтези. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

«Нам очень хотелось создать мини-фильм в жанре фэнтези, подарить зрителю что-то впечатляющее», - поделился исполнитель.

На вопрос о том, как пришла идея сделать ремейк, Солдатов рассказал, что получил огромное количество запросов от разных музыкантов.

«Эта песня должна была приобрести современное звучание и выйти в новой редакции. Вместе с Валей Карнавал нам удалось сделать сочетание живой ностальгии и современных реалий», - отметил музыкант.

Также Солдатов подробно рассказал о том, в чем смысл клипа.

«Мой герой — это глава секретной службы, задача которого присматривать за подростками со сверхспособностями. В силу возраста, бушующих гормонов, юношеского протеста и всего остального героиня Вали сбегает из-под этой опеки, потому что хочет приобрести самостоятельность. Она встречает человека, который делает ей больно - сталкивается с реальной жизнью. Поэтому да, если прочувствовать образ моего героя глубже, окажется что он ангел-хранитель и остается рядом, даже если пытаться от него отречься», - сообщил певец.

Подробности читайте в совместном интервью Владимира Солдатова и Вали Карнавал на сайте «Страсти».