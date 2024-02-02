Певец Владимир Овчаров сообщил о выходе нового альбома «ПОЛЮСА»

Певец Владимир Овчаров сообщил о выходе нового альбома под названием «ПОЛЮСА». Музыкант рассказал сайту «Страсти», что в нем собраны песни о любви.

«В начале 2024 года вышел альбом, который называется «ПОЛЮСА». В нём собраны мои песни и композиции авторов, с которыми я работаю. Этот альбом о любви - об одной из главных движущих энергий в жизни человека. Он, как мне кажется, получился достаточно музыкальным и лёгким, написан в эстрадном жанре. Вместе с командой музыкантов и аранжировщиков мы постарались сделать его интересным, современным и музыкально насыщенным», - сообщил Овчаров и выразил надежду, что альбом понравится многим.

Артист отметил, что в альбоме «эстрадная, легкая музыка». При этом певец не скрывает, что в ней присутствует «хорошая музыкальность».

Овчаров признается: ему нравится содержательная музыка, при прослушивании которой «чувствуешь, что обогащаешься».

«Ведь мы сначала слушаем музыку, а потом её слышим. Главное, было бы, что слышать», - считает исполнитель.

На вопрос, какую песню артист считает любимой, говорит, что она еще впереди.

«Есть несколько любимых песен, написанных мной: это «Стань птицей», «Часы Восток». Вы скоро их услышите. В альбоме «ПОЛЮСА» есть песня «Ты улыбаешься». Когда пишешь песню сам или в сотрудничестве с друзьями, вкладываешь в нее частицу себя, превращая стихи и музыку в единое информационное целое, которое дальше начинает жить своей жизнью и дарить людям радость. Поэтому – каждая песня любимая и родная», - признается музыкант.

Подробнее о творческом пути Овчарова, подготовке двух программ, съемках в кино и собственном проекте читайте в нашем материале.