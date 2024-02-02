«С этой программой мы проедем по всей стране»: Владимир Овчаров о любимых песнях, новом альбоме и съемках в кино
© Предоставлено Владимиром Овчаровым
Он работал в группе «Доктор Ватсон», снимался с актрисами Ириной Мирошниченко и Дарьей Мороз, а в начале 2024 года выпустил альбом под названием «ПОЛЮСА». Ему интересны разные жанры – джаз, эстрада, классический вокал, и сейчас музыкант работает над двумя новыми программами. С одной из них исполнитель собирается проехать по всей России, и только нам удалось узнать, что необычного ждет его зрителей и слушателей.
Сайт «Страсти» пообщался с российским певцом, общественным деятелем, руководителем проекта «РосЭтно» Владимиром Овчаровым. О творческом пути и проектах артиста читайте в нашем интервью.
Владимир, у вас богатая творческая биография. В составе группы «Man Sound» вы выступали в фестивалях Юрия Саульского и Игоря Бутмана, были солистом Государственного концертного оркестра Белоруссии, являетесь лауреатом второй премии «Славянского Базара в Витебске», стали первым певцом, которого удостоили национальной музыкальной премии имени Владимира Мулявина, около 10 лет выступали в составе группы «Доктор Ватсон». Расскажите подробнее о своем творческом пути.
Я очень благодарен судьбе, потому что мне посчастливилось воспитываться и общаться в кругу серьезных известнейших джазовых, эстрадных и классических музыкантов Белоруссии, Украины, России, людей, стоящих у истоков создания многих известных групп, таких как «Песняры», «Сябры», «Верасы». Например, 20 лет назад мне посчастливилось работать солистом эстрадно-симфонического оркестра Белоруссии под руководством Михаила Финберга. Это известнейший коллектив, который до сих пор славится своими серьёзными музыкантами - вы помните его по программам «Песня года» и «Угадай мелодию». В то время я получил музыкальную премию Белоруссии имени Владимира Мулявина. Я был первым певцом, которого удостоили этой премии, чем очень горжусь, потому что хитов Владимира Мулявина спел очень много.
Мне всегда нравилось то, что делали «Песняры». Это была самая известная группа в Советском Союзе, которая переиначивала все музыкальные каноны советской эпохи, уходила в джаз, и, конечно же, включала огромный пласт народного творчества. Все это делалось с пользой и высокомузыкально, что очень важно. Поэтому я, действительно, горжусь, что какое-то время работал с музыкантами, стоявшими у истоков «Песняров», и дружу со многими до сих пор. Также я год работал в составе джазовой группы «Man Sound». 10 лет был одним из четырёх солистов группы «Доктор Ватсон».
Как бы вы описали свой сегодняшний стиль музыки? Что для вас важнее: делать музыку, которая нравится самому, или которая понравится всем?
Если сказать по-простому, прежде всего музыка должна быть хорошей. Я пробовал себя в разных жанрах — джаз, эстрада, классический вокал - преимущественно исполнял романсы. Я до сих пор работаю со многими известными музыкантами разных жанров и считаю, что музыка должна быть в радость, а формат определяет сам человек после того, когда её слышит. Сегодня часто имеет место смешение жанров, получаются композиции, которые очень интересно звучат. Например, когда появилась группа Queen, многие люди не до конца понимали, к какому жанру это причислять. Это, вроде бы, и рок, но есть вкрапления эстрады и классики, и даже где-то в небольшой степени джаза. У песен Queen достаточно обширное звучание, поэтому я люблю такую музыку, которая сочетает в себе очень много всего. Мне нравится содержательная музыка: когда ты ее слушаешь, чувствуешь, что обогащаешься. Ведь мы сначала слушаем музыку, а потом её слышим. Главное, было бы, что слышать.
Конечно, есть лёгкая музыка – возьмем, например, мой альбом. Это эстрадная, легкая музыка, но мне и моим музыкантам, аранжировщикам, с которыми я работал над альбомом, кажется, что там всё равно присутствует хорошая музыкальность.
Могу пояснить. Сейчас я готовлю несколько программ - одна из них предполагает выступления с симфоническими оркестрами России. Как это можно охарактеризовать по жанру? Не знаю. Пускай другие скажут со стороны, когда услышат. Конечно же, хочется, чтобы песни были содержательными и в плане музыки, и стихов. С этой программой мы проедем по всей стране.
Вторая программа тоже достаточно интересная, и это в большей степени джаз. В ней участвуют замечательные джазовые музыканты, в том числе прекрасный пианист Олег Анохин. Мы делаем программу в стиле твист-джаз. Пока не скажу, как она называется. Здесь тоже встает вопрос – какой это стиль?
Мой новый альбом записан в эстрадном жанре. То есть я за хорошую, содержательную музыку: она может быть лёгкой или такой, которая заставляет задуматься о серьёзных вещах. Главное, чтобы она была музыкально-содержательная, и чтобы «стихи - не тексты». Вы меня понимаете, наверное. Тогда и петь хочется!
Владимир, какие еще проекты готовите для зрителей/слушателей?
Несколько лет назад я со своей командой сформулировал и сформировал проект «РосЭтно». С каждым днём наш проект находит всё больше и больше откликов среди именитых людей нашей страны. В рамках «РосЭтно» в 2022 году совместно с АНО «Культурный мост «Передвижные выставки» и его руководителем Геннадием Максименко мы провели фестиваль этнической музыки «Культмост. Ярославль. Этно».
Фестиваль получился большой: множество регионов представляли свою национальную музыку и этно-музыкантов. Все проходило при участии Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под руководством Мурада Атаевича Аннамамедова. Также на выставках и мастер-классах фестиваля при поддержке Академии художеств России и лично вице-президента РАХ Татьяны Кочемасовой и её заместителя, академика РАХ Надежды Мухиной были представлены работы именитых и начинающих художников России.
В 2023 году вместе с известным дизайнером моды Ольгой Денисовой мы провели большой фестиваль моды, который назвали «Мода. Национальное достояние». Он также состоялся в Ярославле – прекраснейшем городе, сердце Золотого кольца. Мы представляли современную одежду с традициями национальностей, этно-групп и регионов России. Отклик был большой – на мероприятии присутствовали 17 регионов - красота неимоверная. Мы были нацелены на то, чтобы показать молодых и уже известных российских модельеров из регионов. По моему мнению, в современной одежде следует использовать культурные традиции народов России, это нужно показывать, чтобы молодежь знала и видела национальное достояние страны. Черепа и непонятные надписи можно заменить на принты и узоры национальной одежды.
Мы проводим художественные выставки и этно-показы современной одежды в Москве и регионах России, организуем экспозиции достойных мастеров прикладного творчества. Есть множество уникальных вещей, которые делают современные мастера и модельеры.
Также и в музыке - ведь в проект мы приглашаем и тех музыкантов, которые играют этно-музыку в современном стиле, чтобы молодёжь узнавала о культуре наших народов. А музыка и живопись дают возможность сначала увидеть и услышать, а потом прочувствовать. И, конечно же, это большой процесс обогащения для человека - понимание того, насколько важны наши корни! Их надо чтить и помнить.
Совсем недавно у вас вышел новый альбом. Как он создавался? О чем будут новые песни?
В начале 2024 года вышел альбом, который называется «ПОЛЮСА». В нём собраны мои песни и композиции авторов, с которыми я работаю. Этот альбом о любви - об одной из главных движущих энергий в жизни человека. Он, как мне кажется, получился достаточно музыкальным и лёгким, написан в эстрадном жанре. Вместе с командой музыкантов и аранжировщиков мы постарались сделать его интересным, современным и музыкально насыщенным. Об остальном правильнее, наверное, будет сказать людям, которые его услышат. Очень верю в то, что песни понравятся многим.
С кем из артистов хотели бы записать песню?
Я бы с удовольствием спел дуэтом с прекрасным исполнителем, моим давним другом Александром Панайотовым. Думаю, споём. Было бы интересно спеть с Анной Нетребко (оперная певица – прим. «Страсти») и попробовать смешение стилей: оперы, джаз-рока. С удовольствием бы записал трек с Тимати и спел с джазовыми музыкантами - например, Ришаром Бона (американский певец, виртуоз бас-гитары – прим. «Страсти») и Пэтом Метени (американский джазовый гитарист и композитор – прим. «Страсти»).
Конечно, есть множество мировых музыкальных корифеев в разных жанрах, с которыми хотелось бы спеть. Любая возможность сделать что-то с гениями – это некое путешествие в мир внутреннего обогащения. Поэтому таких прикосновений хочется всегда и побольше!
Какую песню в своем творчестве вы считаете самой важной и любимой?
Могу ответить так – эта песня всегда впереди!
Есть несколько любимых песен, написанных мной: это «Стань птицей», «Часы Восток». Вы скоро их услышите. В альбоме «ПОЛЮСА» есть песня «Ты улыбаешься». Когда пишешь песню сам или в сотрудничестве с друзьями, вкладываешь в нее частицу себя, превращая стихи и музыку в единое информационное целое, которое дальше начинает жить своей жизнью и дарить людям радость. Поэтому – каждая песня любимая и родная.
Сейчас модно строить планы на пятилетие-десятилетие вперед. Каким вы видите себя через некоторое время и какие проекты, идеи мечтали бы реализовать, может быть, сняться в кино?
Про кино: в 2003 году на экраны вышел сериал «Прощальное эхо», премьера которого состоялась тогда на телеканале «Россия». Очень добрый и красивый фильм. Я сыграл в нем главную роль - врача Андрея Шувалова.
я выбрал вместо рекламы.
Прекрасный актёрский ансамбль: мою маму играла Ирина Петровна Мирошниченко, жену - Светлана Иванова, подруг - Даша Мороз и Евгения Дмитриева - прям цветник из самых красивых актрис России. Также в фильме снимались многие другие известные актеры. Мне тогда повезло — это был для меня первый большой опыт съёмок, огромное количество впечатлений и море знакомств.
Вторая главная роль была в 2007 году - в многосерийном историческом художественном фильме «Юнкера» по произведениям Александра Ивановича Куприна, в том числе по мотивам повести «Поединок». Там я тоже сыграл главную роль - поручика Николаева. Жену моего героя играла замечательная актриса Алёна Бабенко. И также было очень много известных интересных актёров.
я выбрал вместо рекламы.
Для меня это был очень важный опыт актёрской работы, прикосновение к истории России, укладу жизни российских офицеров и юнкеров, о чем писал Куприн. Мы много снимали в Гатчине, где находится Большой Гатчинский дворец. И, конечно, когда ты на одной съемочной площадке вместе с такими народными артистами, как Александр Михайлов, Георгий Штиль, Богдан Ступка, Владимир Гостюхин и другими актёрами высокого ранга, входишь с ними в кадр, видишь, как они работают, – тогда многому учишься и приобретаешь серьёзный опыт. Это большая радость. Я с удовольствием снялся бы в интересных художественных проектах и фильмах в дальнейшем.
Что касается планов - очень хотелось бы в своих проектах побольше интересной настоящей музыки и стихов. Мне как певцу и человеку есть, что сказать.
Владимир, наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Очень интересный вопрос. И спасибо вам за него. У меня была жизнь, насыщенная страстями. Это правда. Все-таки ВЕРА и ЛЮБОВЬ – другой уровень. Страсти присутствуют в жизни человека всегда, но как сказал прекрасный наш актер Олег Басилашвили, «Мы то, что мы в себе взращиваем». Поэтому все хорошо в меру. И, скорее, сейчас хочется больше говорить не о себе, а о своей полезности для окружающих, общества в котором мы все живем, о своих добрых намерениях, нужных и полезных делах. Поэтому отвечу так: хочется выполнить задачи, достигнуть целей, о которых я сказал выше, и всегда идти дальше! Как говорится – СТРАСТЬ КАК ХОЧЕТСЯ!