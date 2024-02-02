«С этой программой мы проедем по всей стране»: Владимир Овчаров о любимых песнях, новом альбоме и съемках в кино

Как бы вы описали свой сегодняшний стиль музыки? Что для вас важнее: делать музыку, которая нравится самому, или которая понравится всем?

Если сказать по-простому, прежде всего музыка должна быть хорошей. Я пробовал себя в разных жанрах — джаз, эстрада, классический вокал - преимущественно исполнял романсы. Я до сих пор работаю со многими известными музыкантами разных жанров и считаю, что музыка должна быть в радость, а формат определяет сам человек после того, когда её слышит. Сегодня часто имеет место смешение жанров, получаются композиции, которые очень интересно звучат. Например, когда появилась группа Queen, многие люди не до конца понимали, к какому жанру это причислять. Это, вроде бы, и рок, но есть вкрапления эстрады и классики, и даже где-то в небольшой степени джаза. У песен Queen достаточно обширное звучание, поэтому я люблю такую музыку, которая сочетает в себе очень много всего. Мне нравится содержательная музыка: когда ты ее слушаешь, чувствуешь, что обогащаешься. Ведь мы сначала слушаем музыку, а потом её слышим. Главное, было бы, что слышать.

Конечно, есть лёгкая музыка – возьмем, например, мой альбом. Это эстрадная, легкая музыка, но мне и моим музыкантам, аранжировщикам, с которыми я работал над альбомом, кажется, что там всё равно присутствует хорошая музыкальность.

Могу пояснить. Сейчас я готовлю несколько программ - одна из них предполагает выступления с симфоническими оркестрами России. Как это можно охарактеризовать по жанру? Не знаю. Пускай другие скажут со стороны, когда услышат. Конечно же, хочется, чтобы песни были содержательными и в плане музыки, и стихов. С этой программой мы проедем по всей стране.

Вторая программа тоже достаточно интересная, и это в большей степени джаз. В ней участвуют замечательные джазовые музыканты, в том числе прекрасный пианист Олег Анохин. Мы делаем программу в стиле твист-джаз. Пока не скажу, как она называется. Здесь тоже встает вопрос – какой это стиль?

Мой новый альбом записан в эстрадном жанре. То есть я за хорошую, содержательную музыку: она может быть лёгкой или такой, которая заставляет задуматься о серьёзных вещах. Главное, чтобы она была музыкально-содержательная, и чтобы «стихи - не тексты». Вы меня понимаете, наверное. Тогда и петь хочется!

Владимир, какие еще проекты готовите для зрителей/слушателей?

Несколько лет назад я со своей командой сформулировал и сформировал проект «РосЭтно». С каждым днём наш проект находит всё больше и больше откликов среди именитых людей нашей страны. В рамках «РосЭтно» в 2022 году совместно с АНО «Культурный мост «Передвижные выставки» и его руководителем Геннадием Максименко мы провели фестиваль этнической музыки «Культмост. Ярославль. Этно».