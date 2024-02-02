Певец Владимир Овчаров рассказал о работе с Мирошниченко в «Прощальном эхе»

Певец Владимир Овчаров рассказал о работе с актрисами Ириной Мирошниченко, Дарьей Мороз и Светланой Ивановой в фильме «Прощальное эхо». Картина вышла на канале «Россия» в 2003 году. Опытом съемок певец поделился с сайтом «Страсти».

«Очень добрый и красивый фильм. Я сыграл в нем главную роль - врача Андрея Шувалова. Прекрасный актёрский ансамбль: мою маму играла Ирина Петровна Мирошниченко, жену - Светлана Иванова, подруг - Даша Мороз и Евгения Дмитриева - прям цветник из самых красивых актрис России. Также в фильме снимались многие другие известные актеры. Мне тогда повезло — это был для меня первый большой опыт съёмок, огромное количество впечатлений и море знакомств», - рассказал певец.

Вторую главную роль Овчаров сыграл в многосерийном историческом художественном фильме «Юнкера» по произведениям Александра Куприна. Картина вышла в 2007 году, певец исполнил роль поручика Николаева.

«Жену моего героя играла замечательная актриса Алёна Бабенко. И также было очень много известных интересных актёров. Для меня это был очень важный опыт актёрской работы, прикосновение к истории России, укладу жизни российских офицеров и юнкеров, о чем писал Куприн. Мы много снимали в Гатчине, где находится Большой Гатчинский дворец. И, конечно, когда ты на одной съемочной площадке вместе с такими народными артистами, как Александр Михайлов, Георгий Штиль, Богдан Ступка, Владимир Гостюхин и другими актёрами высокого ранга, входишь с ними в кадр, видишь, как они работают, – тогда многому учишься и приобретаешь серьёзный опыт. Это большая радость», - признался Овчаров и добавил, что с удовольствием снялся бы в других интересных художественных проектах.

О творческом пути певца, новом альбоме и подготовке программы, с которой он проедет по всей стране, читайте в нашем материале.