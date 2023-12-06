Певец Terry рассказал, где и с кем будет справлять Новый год

Певец Олег Терновой, который носит сценический псевдоним Terry, побывал на музыкальном шоу «Звезды хайпа» в Москве. С исполнителем хита «Домофон» удалось пообщаться журналисту сайта «Страсти». Артист рассказал, как собирается встретить наступающий 2024 год, а также поведал, что является его источником вдохновения.

На вопрос о праздновании Нового года Терновой ответил без заминок — певец собирается посвятить это время работе. По словам Олега, он уже приглашен в качестве артиста на корпоратив. Подобное стечение обстоятельств Terry назвал самым лучшим.

«Это самый лучший Новый год для меня. Я люблю вообще все праздники справлять на работе», — заявил исполнитель.

Также в беседе с журналистом Олег рассказал, что является его источником вдохновения. Оказалось, что артист черпает его из жизни. Кроме того, на певца огромное влияние оказывают люди, которые создают события в этой жизни.

Ранее корреспондент сайта «Страсти» побеседовал с блогером-миллионником Амираном Сардаровым, который тоже посетил музыкальное шоу. Он поделился планами на 2024 год, а также рассказал, собирается ли вновь покорять Америку.