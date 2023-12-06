«Хватит с меня Штатов, уже две попытки было»: Амиран Сардаров поделился планами на 2024 год

Российский блогер-миллионник Амиран Сардаров посетил музыкальное шоу «Звезды хайпа» на Live Арене в Москве. Там же побывал журналист сайта «Страсти», который поинтересовался у автора YouTube-канала «Дневник Хача», собирается ли он снова попробовать покорить Америку и какие планы строит на 2024 год.

В беседе с корреспондентом блогер заявил, что наконец-то у него появится свой офис. В нем будет идти работа над различными проектами и шоу, в том числе новыми, которые выйдут в следующем году. Формат контента Амиран менять не планирует — он по-прежнему будет развлекательным.