ЭКСКЛЮЗИВЫ
19:55, 06 декабря 2023
1 мин.

«Хватит с меня Штатов, уже две попытки было»: Амиран Сардаров поделился планами на 2024 год

Блогер Амиран Сардаров заявил, что не собирается в 2024 году покорять США .

«Хватит с меня Штатов, уже две попытки было»: Амиран Сардаров поделился планами на 2024 год

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский блогер-миллионник Амиран Сардаров посетил музыкальное шоу «Звезды хайпа» на Live Арене в Москве. Там же побывал журналист сайта «Страсти», который поинтересовался у автора YouTube-канала «Дневник Хача», собирается ли он снова попробовать покорить Америку и какие планы строит на 2024 год.

В беседе с корреспондентом блогер заявил, что наконец-то у него появится свой офис. В нем будет идти работа над различными проектами и шоу, в том числе новыми, которые выйдут в следующем году. Формат контента Амиран менять не планирует — он по-прежнему будет развлекательным.

Что касается Соединенных Штатов, то Сардаров больше не будет предпринимать попыток покорить их.

«Нет, Штаты, хватит с меня Штатов, уже две попытки было», — рассказал блогер.

Ранее журналист сайта «Страсти» побеседовал с музыкальной группой «Фабрика». Девушки-исполнительницы объяснили, почему на Западе стала так популярна песня Кати Лель «Мой мармеладный».

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
блогер
Амиран Сардаров
планы
Новости партнеров
О чем говорят