Певец Сергей Арутюнов назвал самого лучшего наставника в «Голосе» за 11 лет

Певец Сергей Арутюнов, один из самых ярких участников шоу «Голос», назвал имя лучшего наставника проекта за все годы его существования. По мнению солиста группы «Парк Горького», артист Лев Лещенко, как никто другой, может поделиться опытом в конкурсе с молодыми поколениями.

Арутюнов выступал на сцене главного вокального конкурса страны в седьмом сезоне. Тогда он был в составе команды рэпера Басты. Вот только лучшим «учителем» он считает совсем другую звезду, а именно Льва Валерьяновича. Напомним, что он занимал красное кресло в проекте «Голос 60+».

«Лев Валерьянович - это настоящий наставник для «Голоса» и вообще для работы, для жизни. Лев Лещенко, который был в жюри «Голоса», с которым я работал, с которым мы записали гимн Динамо, имеет жизненный опыт, и его хватит на несколько поколений, на 1000 артистов! Вот такой человек может быть наставником в «Голосе», - поделился Сергей в интервью порталу «Страсти».

Сам певец тоже не против побывать в качестве наставника на шоу. Тем более, что в 11 сезоне уже был бывший участник конкурса – Антон Беляев.

«Скажу честно, если мне предложат стать наставником в «Голосе», я очень серьезно отнесусь к этому и подумаю, готов ли я. Конечно, я очень хочу. В этом было бы много символизма и очень значимого для меня. Но надо соответствовать. Когда-то я преподавал в своем институте и подходил максимально ответственно к этому, хотя передавал знания далеко не о музыке. Потому что это одна из самых больших ответственностей в жизни, когда ты становишься наставником для кого-то в любой сфере. Так что я буду очень серьезно к этому готовиться. И если пойму, что я готов, тогда, конечно, да», - признался артист.

Интервью с Сергеем Арутюным о «Голосе», знаменитом отце и музыкальных направлениях в России читайте на сайте «Страсти».