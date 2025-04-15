Певец Серега сообщил, что ему не хватало воздуха в костюме Огурца на шоу «Маска». Артист рассказал об участии в проекте сайту «Страсти».

Многие участники шоу не раз жаловались на тяжелые костюмы и трудности в передвижении. По словам певца, он, в отличии от коллег, быстро привык к маске. При этом Серега не отрицает, что в костюме почти ничего не видно и трудно дышать. По его словам, в момент выступления пульс достигал 180 ударов в минуту.

«Я как в танке был в этом костюме. Костюм мягкий, противоударный. Видимость в нём практически нулевая, но я особенно и не выбирал маршруты в маске, просто знал, что все и так уступят мне дорогу. Я быстро освоился в этом костюме. Ну да, потел в нём, конечно, как в бане, пульс, наверное, где-то 160-180 был на пике во время танцев. Воздуха не хватало иногда, но мне всегда чего-то не хватает, уж такой я человек, это нормально для меня», — признался певец.

Также артист рассказал о выборе репертуара для выступлений. Как выяснилось, Серега ориентировался на мировые хиты караоке.

«Репертуар подбирал просто — брал список из 100 главных мировых караоке-хитов, закрывал глаза, крутил бутылку из-под безалкогольного пива и смотрел, на какую песню она укажет!» — резюмировал он.

Полное интервью певца Сереги об участии в шоу «Маска» на телеканале НТВ, успехе в нулевые и личной жизни читайте здесь.