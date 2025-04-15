«У меня успешные нулевые продолжаются»: певец Серега о «Чёрном бумере», ссоре с Бастой и отношении к браку

Певец Серега не нуждается в представлении: дерзкий, импульсивный, с юмором. В начале нулевых он на спор написал свой главный трек «Чёрный бумер», который полюбился публике. Под хит о жизни в 90-е и «парнишке в модной кепке» зажигали на дискотеках и напевали знакомые слова, услышав в эфире радиостанций.

После премьеры песни прошло 20 лет, но она до сих пор остается на слуху. Сам же певец считает, что «Чёрный бумер» еще не исчерпал свой потенциал, а успешные нулевые для него продолжаются. И, действительно, он по-прежнему пишет треки, собирает залы и развивает карьеру на ТВ. На этот раз он принял участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Артист скрывался в костюме Огурчика и стал одним из немногих, кто сумел ввести членов жюри в заблуждение и не боялся им дерзить. На шоу, как и в жизни, он доказал, что певец Серега за словом в карман не полезет.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» певец объяснил, почему покинул шоу «Маска», прокомментировал скандал с Бастой и дуэт с Николаем Басковым и рассказал о своем отношении к браку.

Сергей, Вы стали участником шоу «Маска» на НТВ. Расскажите, как подбирали репертуар для выступлений?

Репертуар подбирал просто — брал список из 100 главных мировых караоке-хитов, закрывал глаза, крутил бутылку из-под безалкогольного пива и смотрел, на какую песню она укажет.

Сергей Лазарев, ставший победителем одного из сезонов шоу, признавался, что он шел на хитрости ради обмана жюри и зрителей. А была ли у Вас какая-то тактика?

У меня была простая тактика — не палиться. Я даже в гримёрке говорил шёпотом и с бакинским акцентом. Пусть думают, что там кто-то из кальянных рэперов. Жюри подозревали, но я всех переболтал. Особенно Валерию. Её и Иосифа Пригожина до сих пор потряхивает от моего раскрытия, мне кажется.

Кого из членов жюри было труднее ввести в заблуждение? Чьи замечания Вас задевали?

Труднее всего было обманывать Стаса Костюшкина. Потому что он и так выглядит, как будто по жизни каждый его обманывает.

Огурца все в жюри как-то побаивались, мне кажется, не знаю, почему. Огурец троллил судей, за что они меня и выгнали при первой же возможности. По сути, правильно сделали, ведь меня в этом шоу любили и только нахваливали.

Многие участники жалуются на большой вес маски и неудобство в передвижении. А комфортно ли было Вам в костюме Огурчика? Долго привыкали к нему?

Не знаю, как другим, а мне было в принципе легко в Огурчике. Я как в танке был в этом костюме. Костюм мягкий, противоударный. Видимость в нём практически нулевая, но я особенно и не выбирал маршруты в маске, просто знал, что все и так уступят мне дорогу. Я быстро освоился в этом костюме. Ну да, потел в нём, конечно, как в бане, пульс, наверное, где-то 160-180 был на пике во время танцев. Воздуха не хватало иногда, но мне всегда чего-то не хватает, уж такой я человек, это нормально для меня.

Как дети отреагировали на Ваше участие в проекте? Они знали, или для них это стало сюрпризом?

Дети знали, что я участвую в каком-то шоу, о котором нельзя ничего говорить. Да и не смотрят они у меня телевизор, некогда им.