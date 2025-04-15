«У меня успешные нулевые продолжаются»: певец Серега о «Чёрном бумере», ссоре с Бастой и отношении к браку
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Певец Серега не нуждается в представлении: дерзкий, импульсивный, с юмором. В начале нулевых он на спор написал свой главный трек «Чёрный бумер», который полюбился публике. Под хит о жизни в 90-е и «парнишке в модной кепке» зажигали на дискотеках и напевали знакомые слова, услышав в эфире радиостанций.
После премьеры песни прошло 20 лет, но она до сих пор остается на слуху. Сам же певец считает, что «Чёрный бумер» еще не исчерпал свой потенциал, а успешные нулевые для него продолжаются. И, действительно, он по-прежнему пишет треки, собирает залы и развивает карьеру на ТВ. На этот раз он принял участие в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Артист скрывался в костюме Огурчика и стал одним из немногих, кто сумел ввести членов жюри в заблуждение и не боялся им дерзить. На шоу, как и в жизни, он доказал, что певец Серега за словом в карман не полезет.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» певец объяснил, почему покинул шоу «Маска», прокомментировал скандал с Бастой и дуэт с Николаем Басковым и рассказал о своем отношении к браку.
Сергей, Вы стали участником шоу «Маска» на НТВ. Расскажите, как подбирали репертуар для выступлений?
Репертуар подбирал просто — брал список из 100 главных мировых караоке-хитов, закрывал глаза, крутил бутылку из-под безалкогольного пива и смотрел, на какую песню она укажет.
Сергей Лазарев, ставший победителем одного из сезонов шоу, признавался, что он шел на хитрости ради обмана жюри и зрителей. А была ли у Вас какая-то тактика?
У меня была простая тактика — не палиться. Я даже в гримёрке говорил шёпотом и с бакинским акцентом. Пусть думают, что там кто-то из кальянных рэперов. Жюри подозревали, но я всех переболтал. Особенно Валерию. Её и Иосифа Пригожина до сих пор потряхивает от моего раскрытия, мне кажется.
Кого из членов жюри было труднее ввести в заблуждение? Чьи замечания Вас задевали?
Труднее всего было обманывать Стаса Костюшкина. Потому что он и так выглядит, как будто по жизни каждый его обманывает.
Огурца все в жюри как-то побаивались, мне кажется, не знаю, почему. Огурец троллил судей, за что они меня и выгнали при первой же возможности. По сути, правильно сделали, ведь меня в этом шоу любили и только нахваливали.
Многие участники жалуются на большой вес маски и неудобство в передвижении. А комфортно ли было Вам в костюме Огурчика? Долго привыкали к нему?
Не знаю, как другим, а мне было в принципе легко в Огурчике. Я как в танке был в этом костюме. Костюм мягкий, противоударный. Видимость в нём практически нулевая, но я особенно и не выбирал маршруты в маске, просто знал, что все и так уступят мне дорогу. Я быстро освоился в этом костюме. Ну да, потел в нём, конечно, как в бане, пульс, наверное, где-то 160-180 был на пике во время танцев. Воздуха не хватало иногда, но мне всегда чего-то не хватает, уж такой я человек, это нормально для меня.
Как дети отреагировали на Ваше участие в проекте? Они знали, или для них это стало сюрпризом?
Дети знали, что я участвую в каком-то шоу, о котором нельзя ничего говорить. Да и не смотрят они у меня телевизор, некогда им.
Сергей, пик Вашей карьеры пришелся на нулевые. Тогда Ваши песни постоянно крутились на радиостанциях, а Вас было много на ТВ. Чем сегодня живет и занимается певец Серега? Вас по-прежнему интересует творчество, или приоритеты изменились?
Я за стабильность в жизни! И не знаю, как у кого, а у меня успешные нулевые продолжаются до сих пор.
Вы как-то отметили, что из-за успеха в нулевые были «опьянены славой». Как проявлялась звёздная болезнь, и что помогло ее побороть?
Звёздная болезнь не вылечивается, вот что я вам скажу. Так что мне, как инвалиду по звёздной болезни, необходимо по-хорошему дополнительное пособие.
В одном интервью Вы признались, что редко переслушиваете свои треки, а «Спортивные частушки» и вовсе низко оцениваете. А что насчет «Чёрного бумера»? Как бы Вы могли оценить его спустя годы?
«Чёрный бумер» — это давно уже больше, чем просто известная песня. Это уже давно самостоятельный бренд сам по себе. И по совместительству — моё второе имя.
Как считаете, почему за последние 10-15 лет ни одна Ваша песня не смогла повторить успех «Черного бумера»?
Потому что мой «Чёрный бумер» свой ресурс ещё не выкатал! Так и напишите!
В 2020 году «Черный бумер» получил новую жизнь благодаря дуэту с Давой, став трендом в Сети. Тогда у Вас произошел приток новой, молодой аудитории. Удалось ли Вам найти «коннект» с молодежью и удержать ее внимание?
Да, с Давой мы раскачали Сеть. Молодёжь пришла, офигела и осталась. Так что всё — в цвет, тем более сейчас ВОЗ таких, как я (40+), молодёжью назначила.
В Вашей карьере было немало дуэтов, но все-таки «судьбоносной» считаете работу с Николаем Басковым. Почему? Чем для Вас важен трек «Криминальное чтиво»?
«Криминальное чтиво» с Басковым — это если бы Моцарт зачитал с Эминемом. Это ещё невозможнее, чем невозможное, которое возможно. Мы такие разные с Колей, но выдали трек, который все слушают и не верят, что он существует. Басков — золотой голос России. А я такой, что не пройду мимо золота.
В 2017 году Вы сняли клип на песню «Антифриз», в котором многие усмотрели критику на представителей современной рэп-индустрии. Какое все же у Вас отношение к молодым рэперам?
«Антифриз» — да вы плохо слушали, это обычная попсятина, там всё о любви, каждое слово. Не знаю, где там какая критика. Вы у тех и спросите, кто там критику услышал!
Несколько лет назад у Вас был конфликт с Бастой, возникший после публикации клипа «Антифриз». Тогда рэпер колко Вам ответил, пройдясь по Вашему творчеству. Задели ли Вас его слова? Удалось ли Вам помириться?
С Бастой? Да не наговаривайте вы на Васю (Василий Вакуленко выступает под псевдонимом Баста, — прим. «Страсти). Вася — вообще мой кумир! Я тут его интервью в Антарктиде посмотрел, это вообще надо в школах детям показывать, реально восхищаюсь им как артистом и человеком.
А то, что мы, артисты, друг друга троллим иногда, так вы нас маркетингу ещё поучите!
В некоторых Ваших треках содержится нецензурная лексика. Как относитесь к инициативе депутатов увеличить штрафы за мат в 10 раз?
Штрафы за мат? в 10 раз? увеличить? Да я двумя руками за, только давайте и начнём с самих депутатов, которые это предлагают!
На сегодняшний день Вы выпускаете треки под несколькими именами. Чем Ваши творческие «Я» отличаются друг от друга?
Псевдонимы? Да что там путать, всё просто: Серёга — весело поёт с оркестром. Seryoga — читает трепетный рэп.
Вы написали свой главный трек на спор, можете колко ответить коллегам — все это характеризует Вас как импульсивного человека. Жалели когда-то о поступках, совершенных на эмоциях? Что самое сумасшедшее делали в жизни?
Я импульсивный, это правда! Однажды я сам на себя написал дисс (высказывание неуважения одного рэпера к другому, — прим. «Страсти»). Вызвал себя после этого на баттл! И сам у себя выиграл. Вот такой я. И другим я уже не стану.
Ваш основной доход идет от выступлений и творчества. Насколько Вы привередливый артист? Райдеры с замысловатыми требованиями — это про Вас?
Я скромный. В райдере только минеральная вода и гантели. Ну и трон. Обычный платиновый трон, ничего особенного.
Несколько лет назад, помимо музыки, Вы разрабатывали проект о бионическом питании и проводили персональные тренировки. Какой бизнес Вас может еще заинтересовать?
Да какой ещё бизнес, не в деньгах счастье. Дайте сначала мне накопленное потратить! А там посмотрим. Может, открою студию для рэперов 40+, назову: «Мы ещё тут рекордз».
Не можем не отметить, что Вы находитесь в хорошей форме. Как ее поддерживаете? Изнуряющие тренировки, диеты — это про Вас?
Форма? Да я просто последние годы убегаю быстро, далеко и часто от токсичных людей. Ну еще и концерты — это тоже кардио, дай Бог каждому! Один подход — на сцену, один — на бис. Так вот и держу форму.
Сергей, Вы воспитываете двоих сыновей. Есть ли в них задатки, чтобы стать артистами?
Мои сыновья крутые. Один хочет стать рэпером. Второй — мэром. Я говорю: «Молодцы, пацаны. Хотите — будьте. Главное только не за мой счёт и не в одном и том же городе, потом сами поймёте, что папа был прав».
У Вас не было ни одного официального брака. Какая женщина могла бы Вас довести до ЗАГСа? Нужен ли Вам вообще брак, полноценная семья?
Женщина, которая доведёт меня до ЗАГСа, должна быть одновременно как Барбара Брыльска и как мой менеджер. То есть красивая и способная договариваться с организаторами. А вообще я не против брака. Если в нём есть юмор, доверие и пожарный выход.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для Вас?
Страсть — это жить и светиться как можно ярче!