Певец просит содействия: как глава СК и председатель Верховного суда РФ могут помочь Сергею Жукову
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Знаменитый российский певец Сергей Жуков попросил содействия в судебном споре об авторских правах на свои песни. Он подал иск к гендиректору издательства «Джем» Андрею Черкасову, а после обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда. Сайт «Страсти» решил выяснить, какое содействие артисту могут оказать руководители государственных учреждений, и обратился за комментарием к адвокату по авторским правам Тимуру Харди.
Жуков подал в суд три иска: о признании права на произведения, исполнение и фонограммы. В данной ситуации, по словам эксперта, Бастрыкин никаким образом не может помочь артисту. Это возможно только в том случае, если речь идет о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по подозрению в совершении какого-либо преступления.
Что касается председателя Верховного суда, то тут возникает та же самая ситуация. Он не может помочь Жукову и действовать в обход установленной системы.
Административный порядок в данных ситуациях неприменим, то есть никакой высокопоставленный руководитель не может самолично взять и разрешить или запретить использование каких-либо произведений в фильмах. Для этого требуется соответствующее решение судебной инстанции, после чего ответственные за его исполнение органы и занимаются практическим обеспечением претворения в жизнь решения российского суда.
Тимур Харди
адвокат по авторскому праву
Ранее Жуков назвал незаконным удаление фильма «Руки Вверх!». Доступ к картине ограничили после жалобы бывшего продюсера группы Андрея Маликова.