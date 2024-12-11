Певец просит содействия: как глава СК и председатель Верховного суда РФ могут помочь Сергею Жукову

Знаменитый российский певец Сергей Жуков попросил содействия в судебном споре об авторских правах на свои песни. Он подал иск к гендиректору издательства «Джем» Андрею Черкасову, а после обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда. Сайт «Страсти» решил выяснить, какое содействие артисту могут оказать руководители государственных учреждений, и обратился за комментарием к адвокату по авторским правам Тимуру Харди.

Жуков подал в суд три иска: о признании права на произведения, исполнение и фонограммы. В данной ситуации, по словам эксперта, Бастрыкин никаким образом не может помочь артисту. Это возможно только в том случае, если речь идет о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по подозрению в совершении какого-либо преступления.

Что касается председателя Верховного суда, то тут возникает та же самая ситуация. Он не может помочь Жукову и действовать в обход установленной системы.