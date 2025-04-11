Певец Миша Марвин рассказал, как пережил приступ панической атаки на сцене. Миша пожаловался на состояние в беседе с сайтом «Страсти».

Миша Марвин — автор хитов и певец, который востребован среди звезд шоу-бизнеса и публики. Однако из-за плотного графика у музыканта начались панические атаки в 2019 году. По воспоминаниям Миши, один из таких приступов произошел с ним во время выступления. После этого Марвин отказался от светских мероприятий, встреч с друзьями и вплотную занялся здоровьем.

«Да, у меня в 2019 году начались панические атаки, это было ужасно. Я вообще не выходил из дома, не выходил на всякие вечеринки, мероприятия, дни рождения, даже с друзьями не виделся. Но зато я обходил врачей, сделал все обследования, все анализы, КТ, все, что можно. Случались приступы на сцене, когда ты не можешь дышать, у тебя сжимается горло, у тебя сердце стучит как 200 ударов в секунду, а ты при этом поешь песню и не подаешь виду, но тебе кажется, что ты умираешь сейчас на сцене», — признался Марвин.

По словам музыканта, он избавился от недуга благодаря помощи психолога. Специалист объяснил артисту, что с ним происходит и как бороться с приступами.

«Очень много было случаев таких, и года четыре, наверное, я мучался с этими паническими атаками. И только вот, может быть, последний год, как меня отпустило, я забыл, что это такое. Иногда появляется чувство тревоги, но с этим я тоже научился бороться. И важно понимать, что сейчас есть помощь. Если у вас вдруг возникли панические атаки, вы чувствуете какое-то такое психологическое недомогание, не стесняйтесь обращаться к специалистам», — заявил Марвин.

Полное интервью Миши Марвина о съемках в вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Хором!», работе со звездами и поисках любви читайте здесь.