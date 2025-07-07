«Я родился быть артистом»: Феликс Царикати о позднем отцовстве, дружбе со звездами и музыкальном признании
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Феликс Царикати один из немногих артистов российской эстрады, кто сумел сохранить популярность еще с советских времен. В прошлом году певец отметил 60-летие — на юбилейном концерте его поздравили Николай Басков, Слава, Лев Лещенко Люся Чеботина и другие звезды. В интервью сайту «Страсти» исполнитель хита «Два капучино» рассказал о творчестве, музыкальном признании, позднем отцовстве, молодой жене и дружбе со Стасом Пьехой.
Про детство
Феликс Викторович, тяга к музыке у вас появилась еще в раннем возрасте, несмотря на то, что вы росли в немузыкальной семье. По всей видимости, большое влияние на вас оказала бабушка, которая выступала в ансамбле «Кабардинка».
Я никогда не представлял себя в другой профессии. Целенаправленно, всю свою сознательную и несознательную жизнь, я шел к этому. Музыка — мое призвание. Я родился быть артистом, вот и все. Пока дети моего возраста мечтали быть космонавтами, капитанами, я всегда говорил, что, когда вырасту, стану Муслимом Магомаевым. Да, бабушка танцевала и играла на русской балалайке, гармошке. Но она меня никогда не учила музыкальной грамоте — все ноты на инструментах я подбирал сам. Очень любил слушать национальные песни — магнитофонов тогда не было, поэтому я часами сидел у радио.
Как родители отнеслись к увлечению сына? Они вам помогали в развитии музыкальных способностей?
Именно благодаря родителям и бабушке я стал профессиональным певцом. Они всячески помогали мне на этом пути. Мама отдала меня в Детскую хоровую капеллу в Нальчике, и у меня появилось возможность играть на пианино. Мы не могли себе позволить купить его домой из-за высокой стоимости. Позднее у меня появился аккордеон, и я стал солистом детской хоровой капеллы.
С ломкой голоса я столкнулся довольно-таки рано — после восьмого класса. От высокого дисконта он начал переходить в низкий баритон, и где-то на год я вообще перестал петь. Мой педагог по вокалу отвезла меня во владикавказское училище искусств к замечательной Людмиле Николаевне Балык — потрясающему преподавателю. Постепенно она начала со мной заниматься, буквально по 15 минут, оберегая мой голос, словно хрусталь.
Спустя три курса учебы в училище я поехал в Москву и поступил, пройдя огромный конкурс, в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Это стало сенсацией на Родине — 18-летний юноша уехал с Кавказа и стал студентом престижного вуза!
Про путь к славе
Во время учебы на факультете актеров музыкального театра вы приняли участие в фестивале «Юрмала-89», а после в конкурсе «Ялта — 91». Эти события стали ключевыми в вашей карьере артиста?
После четвертого курса я попробовал себя на конкурсе «Юрмала — 89», но лауреатом не стал. Буквально через полгода уже начал готовиться к «Ялте — 91», вошел в число победителей и завоевал очень престижную награду — приз зрительских симпатий. Тогда ко мне пришла популярность и начали поступать предложения по концертам. Но широкой узнаваемости у меня никогда не было.
Артисты нередко сталкиваются со звездной болезнью. Получается, вас она обошла стороной?
Я никогда не был избалован вниманием: на меня не «вешались» фанатки, не караулили в подъезде, как это было у солистов «На-На» и «Ласковый май» в то время. Абсолютно легко ездил и ходил по улицам, всегда был такой, «середнячок», вверху «не летал» никогда.
Но у меня много фанатов и, когда я выхожу после концерта, раздаю всем автографы и фотографируюсь, даже если там стоит большое количество людей. Никому не отказываю, никогда в жизни не ушел, проигнорировав просьбу поклонника. Нет такого, что я окружил себя телохранителями и говорю: «Уйдите от меня».
И я настолько простой и добродушный человек, что не знаю о звездной болезни. На самом деле, я — большой мякиш, но в силу кавказской национальности не приемлю несправедливости. Ненавижу, когда меня обманывают, хамят. В этот момент я просто взрываюсь, и это просто катастрофа для окружающих. Многие не ожидают, что я могу быть таким.
Ваш голос — визитная карточка. Как вы поддерживаете его в прекрасной форме на протяжении стольких лет? Есть ли какие-то секреты или упражнения?
Я ничего не делаю для поддержания голоса. Когда ты правильно поешь, можешь делать это часами. Самое вредное для связок разговор, а пение нет. Слава богу, у меня очень хорошая вокальная школа. Холодное пью постоянно, мороженое ем килограммами. Но самое главное для артиста — это сон. Если я высыпаюсь, вообще никогда не устаю. Меня даже называют энерджайзером и спрашивают, откуда я беру столько энергии (смеется). А секрет прост — правильный образ жизни и сон.
Про семью
Когда вам было 58 лет, у вас родился сын. Расскажите о впечатлениях от позднего отцовства. Изменили ли вы свой образ жизни ради малыша?
За три месяца до рождения сына я попал в больницу, и меня буквально вытащили с того света. Позднее отцовство заставило полностью пересмотреть свой образ жизни. Теперь я придерживаюсь строгого ЗОЖ — не пью, не курю, не ем жирное, соленое, острое. Единственное — не могу отказаться от сахара, так как я сладкоежка. Но за его уровнем в организме я регулярно слежу и делаю «чек-апы».
Есть выражение «жизнь поменялась в одночасье». С появлением сына так и произошло. У меня ощущение, что все происходящее до его рождения будто было не со мной, будто я стал полноценно жить только, когда стал отцом в третий раз.
Супруга Залина моложе вас на 24 года. Чем она вас покорила? Ощущаете ли вы в отношениях разницу в возрасте? Как приняли избранницу ваши родные и друзья?
На самом деле, к женитьбе я подошел очень рационально и осознано, без «отвала башки». У меня не было кризиса среднего возраста, когда мужчины засматриваются на молодых девушек. Более того — это был первый брак, а до встречи с Залиной я жил с мамой. Моя супруга родилась в Москве, но по национальности она осетинка. Мне было очень важно, чтобы спутница понимала традиции и обычаи моего народа — мне не надо ей ничего объяснять, как себя вести в обществе, встречать гостей. Девушка с высшим образованием, работает, из приличной семьи. И под венец Залина пошла уже в зрелом возрасте — ей было 30 лет. И, что немаловажно, до меня у нее не было мужчин. Мне хотелось получить в жены не целованную девушку.
Мы разговариваем на одном языке и учим осетинскому нашего сына. Старшие дочери рождены от русских женщин, поэтому они не знают мой язык, а вот сына я хочу обучить всему, чему научился в детстве на Кавказе.
В одном из интервью вы говорили, что боитесь потерять свободу и поэтому не вступали в брак с женщинами, подарившими старших дочерей. Что подтолкнуло вас изменить свое мнение и стать семейным человеком?
Да, для меня была настоящая трагедия — прожить полгода с одним человеком. На женитьбе настояли мама и сестра, да и я сам понимал, что пора найти жену. Выбирал подходящую спутницу долго и нисколько не жалею о своем решении.
Конечно, иногда меня напрягает излишний контроль от Залины — она звонит мне каждые 15 минут (смеется). Но я не думаю, что дело в ревности, скорее — в заботе. Жена очень заботливая и всегда за меня переживает. Тем более, я уже немолод, и всякое может случиться.
Среди артистов нередко встречаются семейные династии. Ваши дочери Альвина и Марселина не решились связывать свою жизнь со сценой?
Я никогда не хотел, чтобы дети пошли по моим стопам. В российском шоу-бизнесе очень сложно пробиться. Опыт работы в жюри разных музыкальных конкурсов показал мне, что молодые таланты после участия в них просто пропадают. Становятся известными лишь единицы. Считаю, что сначала нужно выучиться на нормальную профессию, которая будет кормить, а потом, если захочется, заниматься творчеством.
Альвина выучилась на журналиста в МГИМО и окончила магистратуру по международным отношениям. Сейчас работает вместе с супругом в МИДе. Очень жду, когда у них появятся внуки. Младшая дочь окончила 11-й класс и будет поступать в Плехановский институт на медиакоммуникации.
Про российский шоу-бизнес
За долгие годы работы вы, наверняка, обзавелись многими друзьями среди коллег. Расскажите о самых теплых и продолжительных дружеских отношениях в мире шоу-бизнеса.
В силу доброжелательности и открытости я дружу со всеми, но особенно теплые отношения сложились с артистами, с которыми я начинал свой путь и коллегами по шоу «Суперстар!». Это Алиса Мон, Алексей Глызин, Лолита и другие.
Дружу со Стасом Пьехой. Он очень талантливый, уникальный, порядочный человек, который еще ни разу меня не подставил и всегда поддерживал. У него настоящий мужской вокал, брутальный, мужественный баритон. На самом деле на нашей эстраде нет такого парня с мужским началом, и он его видит во мне. Это нас объединяет.
Вас связывает дружба с Лолитой, которая столкнулась с бойкотом после «голой» вечеринки. Как сейчас себя чувствует певица? Поддерживали ли вы ее в непростой период?
Лолита очень умная, с ней нас связывает давняя дружба. Считаю, что она больше всех пострадала из этой «шайки»: у нее отменилось очень много гастролей. Но я всегда оставался на связи, поддерживал ее и очень переживал. Но, слава богу, все выровнялось.
Вы рассказывали Лере Кудрявцевой, как помешали поступить Киркорову в ГИТИС. Не держит ли на вас обиды король поп-эстрады? В каких вы с ним отношениях?
В 1984 году Киркоров пришел поступать в ГИТИС, и он спел перед педагогами арию Фигаро. Тогда будущему королю поп-эстрады было 16 лет, как можно петь такое произведение в этом возрасте?! А я, 19-летний парень, уже будучи студентом института, понятно, что исполнил ее лучше. Педагог сказала Филиппу: «Вот научишься петь, как Феликс, тогда и приходи».
Но позже мы подружились. И в 1994 году, когда меня забрали в армию, в программе «Шире круг» я увидел Киркорова и как заору на всю роту: «Ребята, смотрите, это мой друг! Мой друг Филипп!». Очень я был тогда горд. И первые свои минусовые фонограммы, записанные в Болгарии, Киркоров подарил именно мне.
Про уехавших артистов
С 2022 года многие артисты покинули страну. Вы говорили, что жалеете только об отъезде мужа Примадонны и исчезновении Ивана Урганта с ТВ. Изменилось ли сейчас ваше мнение? Как вы думаете, могут ли россияне простить эмигрировавших звезд?
Да, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) очень талантливый человек. Жалко, что так сложилось. С ним мы пересекались еще на гастролях, дружили, он был тогда еще начинающим артистом: молодой, кучерявый. Интересный факт — об этом не писали в СМИ, но именно я познакомил Галкина* с Пугачевой. У меня даже есть фото, на которой мы стоим все вместе в ресторане «Луксор». Тогда Макса* еще никто не знал, и я представил его Алле 11 августа, на праздновании юбилея директора Государственного Кремлёвского дворца Петра Шаболтая.
Мне очень нравится их с Аллой семья, дети — видно, что они любят друг друга. Но, конечно, их поступок я никак не одобряю. Макс* абсолютно неправильно поступил по отношению к России — стране, которая дала образование и сделала тебя звездой. Народ его боготворил, а он так отзывается о соотечественниках. Простить их могут, но мне кажется, после всех заявлений они вряд ли вернутся на Родину. Им будет стыдно смотреть в глаза людям.
Что вы думаете о словах Аллы Пугачевой про «рабов и холопов» и прочие резкие высказывания? Сильно ли поменялась Примадонна за десятилетия?
Я думаю, виной всему возраст, но и Макс*, конечно, руку приложил. Неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны. И надо понимать, что в России, да, она была богиня. Но ее уже начали забывать, песни Примадонны не крутят ни по одной радиостанции. Хотя понятно, что у нее все еще есть армия фанатов, готовая принять Аллу с распростёртыми объятиями.
В прошлом году вы встретились с военнослужащими в Москве. Часто контактируете с российскими бойцами?
На сам фронт я не езжу. У меня же маленький ребенок, и жена туда не отпускает. Но я все компенсирую выступлениями в госпиталях. Два моих племянника служат на СВО, поэтому я поддерживаю наших бойцов и с удовольствием исполняю военные композиции.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
Слово «Страсть» для меня многогранное. Как настоящий мужчина, я испытываю страсть к женщине. Как артист — к музыке. В целом для меня это любовь ко всему, чем ты занимаешься в жизни.
*(признан иноагентом на территории РФ)