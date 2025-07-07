«Я родился быть артистом»: Феликс Царикати о позднем отцовстве, дружбе со звездами и музыкальном признании

Феликс Царикати один из немногих артистов российской эстрады, кто сумел сохранить популярность еще с советских времен. В прошлом году певец отметил 60-летие — на юбилейном концерте его поздравили Николай Басков, Слава, Лев Лещенко Люся Чеботина и другие звезды. В интервью сайту «Страсти» исполнитель хита «Два капучино» рассказал о творчестве, музыкальном признании, позднем отцовстве, молодой жене и дружбе со Стасом Пьехой.

Про детство

Феликс Викторович, тяга к музыке у вас появилась еще в раннем возрасте, несмотря на то, что вы росли в немузыкальной семье. По всей видимости, большое влияние на вас оказала бабушка, которая выступала в ансамбле «Кабардинка».

Я никогда не представлял себя в другой профессии. Целенаправленно, всю свою сознательную и несознательную жизнь, я шел к этому. Музыка — мое призвание. Я родился быть артистом, вот и все. Пока дети моего возраста мечтали быть космонавтами, капитанами, я всегда говорил, что, когда вырасту, стану Муслимом Магомаевым. Да, бабушка танцевала и играла на русской балалайке, гармошке. Но она меня никогда не учила музыкальной грамоте — все ноты на инструментах я подбирал сам. Очень любил слушать национальные песни — магнитофонов тогда не было, поэтому я часами сидел у радио.

Как родители отнеслись к увлечению сына? Они вам помогали в развитии музыкальных способностей?

Именно благодаря родителям и бабушке я стал профессиональным певцом. Они всячески помогали мне на этом пути. Мама отдала меня в Детскую хоровую капеллу в Нальчике, и у меня появилось возможность играть на пианино. Мы не могли себе позволить купить его домой из-за высокой стоимости. Позднее у меня появился аккордеон, и я стал солистом детской хоровой капеллы.

С ломкой голоса я столкнулся довольно-таки рано — после восьмого класса. От высокого дисконта он начал переходить в низкий баритон, и где-то на год я вообще перестал петь. Мой педагог по вокалу отвезла меня во владикавказское училище искусств к замечательной Людмиле Николаевне Балык — потрясающему преподавателю. Постепенно она начала со мной заниматься, буквально по 15 минут, оберегая мой голос, словно хрусталь.

Спустя три курса учебы в училище я поехал в Москву и поступил, пройдя огромный конкурс, в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Это стало сенсацией на Родине — 18-летний юноша уехал с Кавказа и стал студентом престижного вуза!

Про путь к славе

Во время учебы на факультете актеров музыкального театра вы приняли участие в фестивале «Юрмала-89», а после в конкурсе «Ялта — 91». Эти события стали ключевыми в вашей карьере артиста?

После четвертого курса я попробовал себя на конкурсе «Юрмала — 89», но лауреатом не стал. Буквально через полгода уже начал готовиться к «Ялте — 91», вошел в число победителей и завоевал очень престижную награду — приз зрительских симпатий. Тогда ко мне пришла популярность и начали поступать предложения по концертам. Но широкой узнаваемости у меня никогда не было.

Артисты нередко сталкиваются со звездной болезнью. Получается, вас она обошла стороной?

Я никогда не был избалован вниманием: на меня не «вешались» фанатки, не караулили в подъезде, как это было у солистов «На-На» и «Ласковый май» в то время. Абсолютно легко ездил и ходил по улицам, всегда был такой, «середнячок», вверху «не летал» никогда.

Но у меня много фанатов и, когда я выхожу после концерта, раздаю всем автографы и фотографируюсь, даже если там стоит большое количество людей. Никому не отказываю, никогда в жизни не ушел, проигнорировав просьбу поклонника. Нет такого, что я окружил себя телохранителями и говорю: «Уйдите от меня».