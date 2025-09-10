Певец Анатолий Цой раскрыл, на что потратил свой первый гонорар

Певец Анатолий Цой заработал первый внушительный гонорар, когда ему было 14 лет. Артист рассказал сайту «Страсти», что купил на него машину маме.

Первый внушительный гонорар артиста составил семь тысяч долларов. Цой получил его, выиграв большой международный конкурс «Золотой соловей» в Москве, где в жюри был Иосиф Давыдович Кобзон.

«Я взял там третье место и номинацию „Приз зрительских симпатий“. После победы на призовые я купил маме машину», — признался он.

Изначально артист стал известным в Казахстане после участия в «Х-факторе». После певец собрал свою кавер-группу, которая получила большую славу в стране. Но Анатолий устал быть заложником одного образа и решил переехать в Москву, однако в столице ему было непросто. Тогда Цой снова вернулся в Казахстан.

«Ресторатор, зная мою историю, предложила мне петь под минусовки за хорошую зарплату. Я стал выступать для богатых гостей, которые наслаждались ужином из лобстеров и других деликатесов. Так я проработал несколько месяцев, возвращаясь домой по ночам, чтобы меня никто не видел (смеется — прим. „Страсти“), пока ждал новый сезон „Голоса“ в России…», — пояснил певец.

Все изменилось, когда Цою позвонил известный продюсер и рассказал о шоу «Хочу к Меладзе». Таким образом артист попал в известную группу MBAND.

