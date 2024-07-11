Певцу Валерию Меладзе убрали щель между зубами

«На фото в молодости отчетливо заметны скученность зубов, хаотичное стирание и естественный желтый оттенок, кариесы, но звезде провели ортопедическое лечение и улыбка преобразилась. У певца сделаны ровные керамические реставрации, мамелоны (прозрачный режущий край – прим.), что дало омолаживающий эффект.

Сложно оценивать работу, так как на многих фотографиях наблюдаются диастема (щель между верхними центральными зубами – прим.), что придавало аутентичность в молодости, либо пародонтологические нарушения. Последние пару лет диастема пропала, это говорит о том, что Валерий прошел повторно перепротезирование фронтальных зубов, закрыв диастему.

Цены на данную процедуру могут очень разниться в зависимости от клиники и случая пациента. Опираясь на исходное состояние зубов Меладзе, я могу предположить, что на исправление диастемы потребовалось от 250 тыс. до 300 тыс. рублей».