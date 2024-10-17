Певцу SHAMAN могут запретить пользоваться русскоязычным вариантом псевдонима

В Роспатент поступили заявки на регистрацию брендов «Шаман» и «певец Шаман». Об этом стало известно «Страстям».

17 октября компания «Главпиар» подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в Роспатент: «Шаман», «певец Шаман» и «Я Шаман».

Согласно официальным данным, под этими названиями могут производить печатную продукцию, поводки для животных, зонты, трости, хлысты, одежду и обувь. Также под брендом «Шаман» смогут оказывать услуги по рекламе, организации бизнеса, научные и технологические услуги, а также заниматься организацией спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Как объяснили в пресс-службе компании, на такой шаг они пошли для того, чтобы «пресечь продвижение эзотерических и других ненаучных учений».

«Подобная деятельность является сомнительной и негативно сказывается на психическом и физическом здоровье россиян. Певец Шаман обладает популярностью и доверием. Тем самым он легализует шаманизм и подобные ненаучные и вредные учения. Псевдоним на английском не так страшен, как на русском. Не все знают английский язык», — объяснили представители компании.

Ранее мы писали о том, что SHAMAN назвал неожиданную причину регистрации бренда «Я русский».