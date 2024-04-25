«Песни будут жить»: почему хиты Валерия Меладзе до сих пор пользуются популярностью у молодежи

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Валерий Меладзе сможет вернуться на российскую эстраду только при одном условии – если изменит свою позицию. Без этого вновь ждать его на отечественной эстраде, по его мнению, не стоит. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Уже два года Валерий Меладзе находится за пределами России и выступает лишь за рубежом. Новые хиты он не выпускает, но публика все равно покупает билеты на его концерты, чтобы послушать старые композиции. Причем аудитория у артиста включает в себя людей разных возрастов. Валерия слушают даже подростки, которые еще даже не родились, когда создавались его треки.

По словам Рудченко, в этом нет ничего удивительно, ведь талант Меладзе отрицать нельзя. Его песни действительно являются хитами, которые будут жить долгие годы. Чего нельзя сказать о самом исполнителе.

«Песни, которые становятся хитами, долгое время будут, скажем так, в ушах, в сердцах людей. Не зря же эти песни стали хитами. То есть уже, несмотря на то, кто их исполняет, композиция приобретает самостоятельную функцию. Данный артист может даже не нравиться, но песня будет нравиться, и люди с определенной корректировкой будут относиться снисходительно: «Ну да, певец поменял свое отношение, изменился, стал не таким, каким мы его любили, но песня-то хорошая». Вот так вот люди воспринимают творчество того же Валерия Меладзе. Его многие песни действительно мелодичные, они интересные. Это хиты несравненные. Его творчество заслуживает уважения. Так что отношение певца - это одно, а его песни — это другое. Поэтому творчество будет жить», - заявил Рудченко.

Критик подчеркнул, что в скором времени Меладзе может уйти в забвение, так как на российскую эстраду ему путь пока закрыт. Изменить это возможно, если певец пересмотрит свои взгляды.

«Не думаю, что стоит ожидать какого-то там возвращения именно на российскую эстраду, если он не изменит свою позицию. Если он этого не сделает, мне кажется, он просто уйдет в вехи прошлого, останется воспоминанием у людей. А песни будут жить, играть на тех же радиостанциях, которые крутят треки прошлых лет», - заключил Павел Рудченко.

Ранее портал «Страсти» узнал, куда пропал Валерий Меладзе. Материал читайте на нашем сайте.