Первый официальный выход: рэпер Фараон появился на премьере с женой, участвовавшей в «Битве экстрасенсов»

О романе музыканта с Егоровой стало известно в 2022 году. Их сняли на отдыхе в Таиланде. Уже осенью 2023 года пара сыграла свадьбу.

До Егоровой рэпер встречался с Алесей Кафельниковой. Сейчас она тоже замужем – избранником модели стал предприниматель, у супругов есть дочь.

Ранее мы писали о появлении на премьере сериала актера Вячеслава Копейкина. Он вспомнил, что певица Ольга Бузова назвала его своим «крашем».