Первый официальный выход: рэпер Фараон появился на премьере с женой, участвовавшей в «Битве экстрасенсов»
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Рэпер Фараон (настоящее имя Глеб Голубин) впервые вышел в свет с женой. Его супругой является участница шоу «Битва экстрасенсов» Соня Егорова.
За появлением пары на премьере сериала «Прелесть» наблюдала корреспондент сайта «Страсти».
Для супругов это первый официальный выход. Они были одеты во все черное и вместе позировали фотографам.
О романе музыканта с Егоровой стало известно в 2022 году. Их сняли на отдыхе в Таиланде. Уже осенью 2023 года пара сыграла свадьбу.
До Егоровой рэпер встречался с Алесей Кафельниковой. Сейчас она тоже замужем – избранником модели стал предприниматель, у супругов есть дочь.
Ранее мы писали о появлении на премьере сериала актера Вячеслава Копейкина. Он вспомнил, что певица Ольга Бузова назвала его своим «крашем».