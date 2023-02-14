Первая «жена» и поцелуй: Алексей Воробьев поделился личной историей в День влюбленных
Фото: Пресс-служба
Российский музыкант, актер и режиссер Алексей Воробьев – любимец сотен тысяч девушек – в День всех влюбленных рассказал passion.ru о том, когда и при каких обстоятельствах он впервые в жизни поцеловался. Как оказалось, артист решился на открытое выражение своих чувств во время торжественного мероприятия – собственной «свадьбы».
Я - романтик, все время влюбляюсь как в первый раз. Но впервые это произошло, когда мне было 6 лет. Все случилось в пионерском лагере: я женился на девочке из старшего отряда.
Алексей Воробьев
Музыкант, актер, режиссер
Известно, что возлюбленную музыканта звали Кристина. Девочка была старше Алексея на год – «моей «жене» было уже 7». Как они познакомились и почему выбрали друг друга – остается загадкой, но детали «свадебной церемонии» Воробьев прекрасно помнит.
«Пионервожатые, видимо, выдали нам кольца из фольги и поженили. Поэтому я отлично помню свой первый поцелуй — мы очень серьезно прижались к друг другу губами и сидели так довольно долго, пока все вокруг кричали «горько!». Было весело!» - заключил музыкант.
Ранее Алексею Воробьеву исполнилось 35 лет. Он рассказал passion.ru, что ему преподнесли подарок, о котором он мечтал всю жизнь. Вскоре музыкант планирует отправиться в путешествие.