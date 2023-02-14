Первая «жена» и поцелуй: Алексей Воробьев поделился личной историей в День влюбленных

Известно, что возлюбленную музыканта звали Кристина. Девочка была старше Алексея на год – «моей «жене» было уже 7» . Как они познакомились и почему выбрали друг друга – остается загадкой, но детали «свадебной церемонии» Воробьев прекрасно помнит.

«Пионервожатые, видимо, выдали нам кольца из фольги и поженили. Поэтому я отлично помню свой первый поцелуй — мы очень серьезно прижались к друг другу губами и сидели так довольно долго, пока все вокруг кричали «горько!». Было весело!» - заключил музыкант.

Ранее Алексею Воробьеву исполнилось 35 лет. Он рассказал passion.ru, что ему преподнесли подарок, о котором он мечтал всю жизнь. Вскоре музыкант планирует отправиться в путешествие.