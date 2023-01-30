«Мечтал с самого детства»: Алексею Воробьеву на 35 лет преподнесли роскошный подарок

19 января российскому музыканту, актеру и режиссеру Алексею Воробьеву исполнилось 35 лет. Артист рассказал passion.ru, чем ему запомнилось празднование юбилея и какие идеи он намерен воплотить в жизнь в ближайшее время.

«Вы не поверите! На день рождения мне подарили дом на колёсах!» - заявил с восторгом Воробьев, отвечая на вопрос о самом необычном подарке, который ему преподнесли.

Артист не стал уточнять, кто именно порадовал его необычным транспортным средством, пригодным для жизни, но подчеркнул, что мечтал о доме на колесах с самого детства. Теперь дело за малым – отправиться на нем в путешествие.