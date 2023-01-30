«Мечтал с самого детства»: Алексею Воробьеву на 35 лет преподнесли роскошный подарок
Фото: личный архив Алексея Воробьева
19 января российскому музыканту, актеру и режиссеру Алексею Воробьеву исполнилось 35 лет. Артист рассказал passion.ru, чем ему запомнилось празднование юбилея и какие идеи он намерен воплотить в жизнь в ближайшее время.
«Вы не поверите! На день рождения мне подарили дом на колёсах!» - заявил с восторгом Воробьев, отвечая на вопрос о самом необычном подарке, который ему преподнесли.
Артист не стал уточнять, кто именно порадовал его необычным транспортным средством, пригодным для жизни, но подчеркнул, что мечтал о доме на колесах с самого детства. Теперь дело за малым – отправиться на нем в путешествие.
Очень хочу устроить себе отпуск. Поеду куда-то далеко, куда глаза глядят. Буду останавливаться там, где мне захочется. Буду ночевать на берегу океана, буду любоваться звёздами. Буду писать музыку прямо в доме на колёсах.
Алексей Воробьев
Российский музыкант, актер и режиссер
К слову, артист не собирается открывать новые горизонты в большой компании друзей или коллег. С собой в дорогу он возьмет только одного своего друга.
«В путешествие возьму Моцарта, моего верного друга, самого лучшего пса в мире. Сейчас мне хочется спокойствия, творчества и уединения», - заключил артист.
Напомним, ранее Алексей Воробьев рассказывал о том, как отмечает Новый год в Лос-Анджелесе. Не так давно его бывшая возлюбленная призналась, что закрутила роман с очень состоятельным мужчиной – они уже успели отдохнуть на Мальдивах в номере за 200 тысяч рублей в сутки.