Пережившая насилие россиянка рассказала, как стала предпринимателем

О том, что творческие практики оказывают благотворный эффект на ментальное и физическое состояние, известно, пожалуй, уже каждому. Однако далеко не все могут принять тот факт, что на творчестве можно заработать. Портал «Страсти» узнал у основательницы магазина свечей ручной работы Ксении, как творчество помогло ей переосмыслить собственную жизнь, наполненную насилием и жалостью к себе.

«Темные времена» в жизни нашей героини начались в семье, в которой она выросла. Внешне – проблем никаких не было, но внутри, за закрытыми дверями происходил ужас.

«Никто никогда не мог подумать, что в нашей семье творится такое, мне даже завидовали люди, что у меня полная хорошая дружная семья. Но внутри семьи было насилие, и оно длилось долго», - рассказывает Ксения.

Девушка покинула отчий дом в 16 лет, после – жила у подруги и бабушки, а в 18-ть выскочила замуж.

«Я жила в строительном общежитии, помню время, когда, чтобы купить еды, продала последнее золото, крестильный крестик. У меня все время было чувство несправедливости жизни, и поэтому я попадала на уловки мошенников много раз», - продолжает предпринимательница.

По ее словам, прервать череду неудач ей не позволяло мышление жертвы, в котором она застряла. Позже Ксения узнала о своей беременности, но и эта новость не стала для нее радостной, как и последующее материнство.