Пережившая насилие россиянка рассказала, как стала предпринимателем
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О том, что творческие практики оказывают благотворный эффект на ментальное и физическое состояние, известно, пожалуй, уже каждому. Однако далеко не все могут принять тот факт, что на творчестве можно заработать. Портал «Страсти» узнал у основательницы магазина свечей ручной работы Ксении, как творчество помогло ей переосмыслить собственную жизнь, наполненную насилием и жалостью к себе.
«Темные времена» в жизни нашей героини начались в семье, в которой она выросла. Внешне – проблем никаких не было, но внутри, за закрытыми дверями происходил ужас.
«Никто никогда не мог подумать, что в нашей семье творится такое, мне даже завидовали люди, что у меня полная хорошая дружная семья. Но внутри семьи было насилие, и оно длилось долго», - рассказывает Ксения.
Девушка покинула отчий дом в 16 лет, после – жила у подруги и бабушки, а в 18-ть выскочила замуж.
«Я жила в строительном общежитии, помню время, когда, чтобы купить еды, продала последнее золото, крестильный крестик. У меня все время было чувство несправедливости жизни, и поэтому я попадала на уловки мошенников много раз», - продолжает предпринимательница.
По ее словам, прервать череду неудач ей не позволяло мышление жертвы, в котором она застряла. Позже Ксения узнала о своей беременности, но и эта новость не стала для нее радостной, как и последующее материнство.
Я только-только начала жить, и узнала, что беременна. Это был удар, моя жизнь кончилась. Беременность была тяжёлая. Ребёнок родился больной, я ходила по гадалкам, мне говорили: «Да, у тебя в жизни всегда всё было плохо». И я радовалась этим словам, что меня понимают, пока в один день, один психолог не сказала мне: «Вы жертва, вы человек с позицией жертвы, у вас мышление жертвы, поэтому у вас всё так происходит». Эти слова меня возмутили.
Ксения
Основательница магазина свечей ручной работы
Несмотря на первую реакцию отрицания, Ксения решила заняться собственным ментальным здоровьем, пошла в терапию с психологом, и теперь сама помогает людям выйти из состояния жертвы. Кроме того, работая над собой, она поняла, что хочет изготавливать свечи, радовать людей.
«Для меня мои свечи особенные просто потому, что они есть, потому что я создаю их с душой, чтобы помочь всем, чтобы помочь каждому в поиске ответов на свои вопросы», - подчеркивает специалист.
В заключение Ксения добавила, что самое главное в жизни – перестать думать, что весь мир настроен против, и попробовать найти проблему в себе, изменить свое мышление, тогда ни одно препятствие не будет восприниматься, как непреодолимое.
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