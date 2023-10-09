Насилие, тройня, безработица: истории трех россиянок, превративших хобби в бизнес

Расскажите о «темных временах» вашей жизни. Где вы жили, столько лет терпели насилие, как попали на уловку мошенников, почему не могли вырваться из замкнутого круга «неудач»?

Я жила в хорошей семье, никто никогда не мог подумать, что в нашем доме творится такое, мне даже завидовали люди, что у меня полная, дружная семья. Но внутри семьи было насилие, и оно длилось долго. Сколько лет... не могу сказать точно, примерно около 5 лет, это из того, что осталось в памяти. Я ушла из дома в 16 лет, жила у подруги, потом у бабушки, потом в 18 лет я вышла замуж. Жила в строительном общежитии, помню время, когда, чтобы купить еды, продала последнее золото, крестильный крестик. У меня все время было чувство несправедливости жизни, и поэтому я попадала на уловки мошенников много раз.

Вырваться из круга неудач я не могла, потому что у меня было мышление жертвы.

Расскажите о беременности. Что вы почувствовали, когда узнали, что ждёте ребёнка? Почему эта новость вас расстроила? Почему вы приняли решение не прерывать беременность?

8 марта я узнала о беременности, и пошла дальше праздновать. Я не понимала, я думала, это шутка и тест ошибся. Новость расстроила меня потому, что я только начала жизнь, я только выросла по карьерной лестнице. Беременность я не прервала из-за слов своей мамы, они как-то отпечатались во мне. Она сказала: «Если ты не родишь сейчас, то не родишь вообще».

Изменилось ли ваше отношение к ребёнку после его появления на свет? Как вам давалось материнство? Вы тогда работали?

Отношение к ребёнку изменилось только уже после проработки с практиком.

Когда дочь уже была со мной, я вообще не понимала, что надо делать. Материнство мне давалось тяжело, просто мне повезло с мужем, и он хлопоты некоторые брал на себя. Я не принимала дочь. Начала любить ее к 3 месяцам, точнее с этого времени что-то проявлялось у меня к ней.

Я не работала, но очень мечтала об этом, чтобы помогать мужу содержать нас. Поэтому я попадалась 2 раза на мошенников. Но, что сделать, так я росла.

Как долго вы ходили к гадалкам? Все ли говорили, что у вас всё в жизни всегда было плохо? Неужели никто не обнадёживал?

Пару раз ходила будучи взрослой, и мама раньше водила, так как я постоянно болела.

Обнадёживали, говорили, что все исправят, отольют воском, и я отдала около 30 тысяч за одну работу. Но, я думаю, что если бы не это все, я бы не пришла к тому, что есть сейчас.

Поменялось ли вообще отношение к гадалкам сейчас? Обращаетесь к ним за помощью?

Я сама стала гадалкой. Не очень люблю слово «гадать», я таролог, и я сама раскладываю карты. Я делаю корректировки на картах, делаю такие же отливки, поэтому я к ним хорошо отношусь, но сама не обращаюсь. Нет смысла. На любую проблему я могу найти решение и понять, что я сделала не так, что это сейчас есть в моей жизни.

Как приняли решение дойти до психолога? Какие травмы/комплексы вам удалось проработать? Как стала меняться ваша жизнь с появлением специалиста?

Вообще, решения пойти к психологу у меня не было. В жизни были проблемы. У мужа на работе из его кошелька украли крупную сумму денег. Мы были расстроены. В соцсети я наткнулась на пост исполнения желаний и решила написать в нем, что хочу изменить свою жизнь и избавиться от проблем. Написала огромную тираду о том, как все плохо в жизни. Мне ответили, что я жертва и чтобы избавиться от проблем и изменить жизнь, надо над собой работать. Тогда я в первый раз записалась на тета-сессию, и потом еще 5 раз ее переносила, а потом из-за нежелания потерять 500₽ предоплаты, я все же на нее пошла. Тета-сессия схожа с сеансом психолога, но методика совсем другая.

За 2,5 года работы мне удалось поменять очень многое. Моя жизнь изменилась сильно, и до сих пор меняется: я закрыла все свои кредиты и долги, я перестала бояться людей, стала практиком, тарологом, полюбила свою дочь, изменила отношение к мужу и его детям от первого брака. Я стала другая, и внутренне я больше никого не обвиняю в своих неудачах. Я начала любить себя и ценить себя, принимать себя и свое тело, и я научилась жить без боли.

Как сейчас вы помогаете тем, кто находится в позиции «жертвы»? Много ли людей к вам обращается? Как вы помогаете им прийти в себя?

Я являюсь практиком методики тета-хиллинг, я таролог, поэтому провожу сессии или делаю расклады. Сканируя человека по запросу или отвечая на вопрос через расклад я показываю людям проблему, над которой надо работать. Делаю свечи.

Для меня мои свечи особенные просто потому, что они есть, потому что я их делаю и создаю с душой, чтобы помочь всем, чтобы помочь каждому в поиске ответов на свои вопросы.

Как сейчас устроена ваша жизнь? Считаете ли вы, что от мышления человека многое зависит? Что в вашей жизни качественно изменилось, а над чем вы ещё намерены работать?

Я так же продолжаю работать над собой, каждый раз прохожу новые курсы, сессии, меняюсь, потому что мы все снимаем пластами, и каждый раз что-то новое открывается.

От мышления человека зависит все, вся жизнь зависит от мышления. Я это хорошо поняла, и я вижу, как люди живут не так, как хотели бы, и не так, как им надо, из-за мышления.

Я намерена работать над мечтой, чтобы я смогла привлечь себе сумму денег, чтобы я была к ней готова и построила свою мечту. Ну и, конечно, программ и старых убеждений у меня много, и я их подчищаю. Работаю над собой, чтобы быть хорошей мамой.

Что вы посоветуете людям, которые считают, что им постоянно не везёт?

Я советую найти проблему в себе. Перестать думать, что весь мир настроен против, и найти причину невезения в себе. Выход можно найти из любой ситуации, главное — верить в себя и свои силы!

У вас тройня!