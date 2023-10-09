Насилие, тройня, безработица: истории трех россиянок, превративших хобби в бизнес
Истории трех россиянок о том, как начать зарабатывать на творчестве, проживая личностный кризис.
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Внутренний или внешний кризис — всегда переломный момент для каждого. Удивительно, что многие люди именно в этот непростой период находят в себе силы на новые начинания и глобальные изменения: поменять профессию, открыть свое дело или сделать бизнес из своего хобби. Продавцы «Ярмарки Мастеров — Livemaster» поделились с порталом «Страсти», как творчество помогает в борьбе с ментальными заболеваниями, можно ли стать предпринимателем, когда тебе уже за 60, и что приносит в жизнь творческая реализация.
Состояние жертвы
«Я пережила насилие от близкого человека, я пережила жизнь с тираном, мошенничество, безденежье, потом я только-только начала жить, и узнала, что беременна. Это был удар, моя жизнь кончилась. Ребёнок родился больной, я ходила по гадалкам, мне говорили: «Да, у тебя в жизни всегда всё было плохо». И я радовалась этим словам, что меня понимают», - Ксения, основательница магазина свечей ручной работы.
Расскажите о «темных временах» вашей жизни. Где вы жили, столько лет терпели насилие, как попали на уловку мошенников, почему не могли вырваться из замкнутого круга «неудач»?
Я жила в хорошей семье, никто никогда не мог подумать, что в нашем доме творится такое, мне даже завидовали люди, что у меня полная, дружная семья. Но внутри семьи было насилие, и оно длилось долго. Сколько лет... не могу сказать точно, примерно около 5 лет, это из того, что осталось в памяти. Я ушла из дома в 16 лет, жила у подруги, потом у бабушки, потом в 18 лет я вышла замуж. Жила в строительном общежитии, помню время, когда, чтобы купить еды, продала последнее золото, крестильный крестик. У меня все время было чувство несправедливости жизни, и поэтому я попадала на уловки мошенников много раз.
Вырваться из круга неудач я не могла, потому что у меня было мышление жертвы.
Расскажите о беременности. Что вы почувствовали, когда узнали, что ждёте ребёнка? Почему эта новость вас расстроила? Почему вы приняли решение не прерывать беременность?
8 марта я узнала о беременности, и пошла дальше праздновать. Я не понимала, я думала, это шутка и тест ошибся. Новость расстроила меня потому, что я только начала жизнь, я только выросла по карьерной лестнице. Беременность я не прервала из-за слов своей мамы, они как-то отпечатались во мне. Она сказала: «Если ты не родишь сейчас, то не родишь вообще».
Изменилось ли ваше отношение к ребёнку после его появления на свет? Как вам давалось материнство? Вы тогда работали?
Отношение к ребёнку изменилось только уже после проработки с практиком.
Когда дочь уже была со мной, я вообще не понимала, что надо делать. Материнство мне давалось тяжело, просто мне повезло с мужем, и он хлопоты некоторые брал на себя. Я не принимала дочь. Начала любить ее к 3 месяцам, точнее с этого времени что-то проявлялось у меня к ней.
Я не работала, но очень мечтала об этом, чтобы помогать мужу содержать нас. Поэтому я попадалась 2 раза на мошенников. Но, что сделать, так я росла.
Как долго вы ходили к гадалкам? Все ли говорили, что у вас всё в жизни всегда было плохо? Неужели никто не обнадёживал?
Пару раз ходила будучи взрослой, и мама раньше водила, так как я постоянно болела.
Обнадёживали, говорили, что все исправят, отольют воском, и я отдала около 30 тысяч за одну работу. Но, я думаю, что если бы не это все, я бы не пришла к тому, что есть сейчас.
Поменялось ли вообще отношение к гадалкам сейчас? Обращаетесь к ним за помощью?
Я сама стала гадалкой. Не очень люблю слово «гадать», я таролог, и я сама раскладываю карты. Я делаю корректировки на картах, делаю такие же отливки, поэтому я к ним хорошо отношусь, но сама не обращаюсь. Нет смысла. На любую проблему я могу найти решение и понять, что я сделала не так, что это сейчас есть в моей жизни.
Как приняли решение дойти до психолога? Какие травмы/комплексы вам удалось проработать? Как стала меняться ваша жизнь с появлением специалиста?
Вообще, решения пойти к психологу у меня не было. В жизни были проблемы. У мужа на работе из его кошелька украли крупную сумму денег. Мы были расстроены. В соцсети я наткнулась на пост исполнения желаний и решила написать в нем, что хочу изменить свою жизнь и избавиться от проблем. Написала огромную тираду о том, как все плохо в жизни. Мне ответили, что я жертва и чтобы избавиться от проблем и изменить жизнь, надо над собой работать. Тогда я в первый раз записалась на тета-сессию, и потом еще 5 раз ее переносила, а потом из-за нежелания потерять 500₽ предоплаты, я все же на нее пошла. Тета-сессия схожа с сеансом психолога, но методика совсем другая.
За 2,5 года работы мне удалось поменять очень многое. Моя жизнь изменилась сильно, и до сих пор меняется: я закрыла все свои кредиты и долги, я перестала бояться людей, стала практиком, тарологом, полюбила свою дочь, изменила отношение к мужу и его детям от первого брака. Я стала другая, и внутренне я больше никого не обвиняю в своих неудачах. Я начала любить себя и ценить себя, принимать себя и свое тело, и я научилась жить без боли.
Как сейчас вы помогаете тем, кто находится в позиции «жертвы»? Много ли людей к вам обращается? Как вы помогаете им прийти в себя?
Я являюсь практиком методики тета-хиллинг, я таролог, поэтому провожу сессии или делаю расклады. Сканируя человека по запросу или отвечая на вопрос через расклад я показываю людям проблему, над которой надо работать. Делаю свечи.
Для меня мои свечи особенные просто потому, что они есть, потому что я их делаю и создаю с душой, чтобы помочь всем, чтобы помочь каждому в поиске ответов на свои вопросы.
Как сейчас устроена ваша жизнь? Считаете ли вы, что от мышления человека многое зависит? Что в вашей жизни качественно изменилось, а над чем вы ещё намерены работать?
Я так же продолжаю работать над собой, каждый раз прохожу новые курсы, сессии, меняюсь, потому что мы все снимаем пластами, и каждый раз что-то новое открывается.
От мышления человека зависит все, вся жизнь зависит от мышления. Я это хорошо поняла, и я вижу, как люди живут не так, как хотели бы, и не так, как им надо, из-за мышления.
Я намерена работать над мечтой, чтобы я смогла привлечь себе сумму денег, чтобы я была к ней готова и построила свою мечту. Ну и, конечно, программ и старых убеждений у меня много, и я их подчищаю. Работаю над собой, чтобы быть хорошей мамой.
Что вы посоветуете людям, которые считают, что им постоянно не везёт?
Я советую найти проблему в себе. Перестать думать, что весь мир настроен против, и найти причину невезения в себе. Выход можно найти из любой ситуации, главное — верить в себя и свои силы!
У вас тройня!
«Однажды я была беременна и на первом УЗИ узнала, что у меня будет тройня, три мальчика. Сказать, что все в моей семье были в шоке это, мягко говоря», - Виктория, основательница магазина изделий со стразами.
Расскажите, что происходило в вашей жизни, на каком этапе вы находились, когда узнали о беременности тройней?
Беременность была второй и запланированной. В определенный срок, приблизительно на 14 неделе, нужно было сделать плановое УЗИ. Я лежала на кушетке, и когда начали смотреть, врач произнес: «один, второй и третий». Я лежала и не могла поверить, что это вообще может быть со мной. Это было не ЭКО, а самая обычная плановая беременность.
Какие эмоции вы испытали, когда узнали о тройне?
Выйдя с больницы, я была в шоке. Когда я приехала домой, муж поинтересовался как прошло УЗИ. Я сказала: «С ними все в порядке». Муж удивился и переспросил: «С ними? Их что, двое?». Тогда я разрыдалась и сказала, что детей будет трое. Мы, конечно, не ожидали такого и были в шоке. Родственники переживали, ведь я вешу всего 50 килограмм. Никто не понимал, как во мне может уместиться сразу трое детей.
Как вы готовились к родам?
С тройней, конечно, были плановые роды кесарево сечением.
Когда вы поняли, что хотите заняться творческом? Поддерживали ли вас близкие?
В один прекрасный вечер я увидела шикарные новогодние игрушки и, конечно же, я захотела сделать такие для своей семьи.
Всегда ли вас тянуло на творчество? Может быть, вы рисовали?
Творческая личность не рождалась во мне, она досталась мне по наследству. Рисовать, вышивать, танцевать, шить — это давалось легко и просто.
Чем ваши елочные игрушки отличаются от игрушек на прилавках магазинов? Из чего вы их делаете?
Свои игрушки я делаю только из качественных и самых лучших материалов. Бархат, кисточки, лепнина, лента двухсторонняя мягкая, множества кристаллов и камней, ажурные кружева — все это я использую для создания шедевров. Основа — пластик. Если есть маленькие дети, можно не бояться, что игрушка разобьется.
Сколько времени вам нужно на изготовлении каждой?
На комплект игрушек могут уйти недели, поэтому сезон начинается уже с начала сентября. Каждый раз использую новые идеи и сюжеты, чтобы порадовать взрослых и детей.
Расскажите о самом необычном заказе, который вам когда-либо поступал.
Самый интересный заказ был для трех разных возрастов. Парень заказывал для мамы, сестры и дочек. Все три комплекта были противоположностью друг друга, не похожи по дизайну и цветам. Очень запомнился этот заказ.
Сколько лет прошло с тех пор, как вы занялись созданием елочных игрушек? Поменялась ли ваша жизнь с изменением сферы деятельности?
Уже шесть лет я создаю новогодние игрушки, и радуюсь сама, когда клиенты в восторге от моих работ. На этом я не остановилась, и обучалась инкрустации. Это техника украшения поверхностей предметов или объектов вставками из различных материалов.
Как вы успевали заниматься и детьми, и бизнесом? В чем секрет?
Во всем всегда поддерживали и помогали родные, за что им отдельная благодарность. Муж всегда поддерживал все мои идеи, а дочка присматривала за братьями. И, конечно, пришлось родить пятого малыша для полного счастья, ему сейчас уже 4 года.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсти для вас?
Страсти для меня — это огонь, желание, взрыв мозга, которые нужны всем людям.
«Извините, вы не подходите по возрасту»
«Потеряв работу в «нулевые», и не имея возможности устроиться вновь — не брали по возрасту — маленький провинциальный город, я стала искать выход и начала самостоятельное обучение новой профессии», - Ольга, основательница магазина схем для вышивки.
Ольга, расскажите, где вы жили, сколько вам было лет и кем вы работали в «нулевые». Из-за чего остались без работы?
К нулевым я была уже состоявшимся специалистом в области индивидуального пошива одежды: за плечами было 20 лет работы в советском ателье, учеба в Ленинграде на закройщика-модельера высшей квалификации, затем Московский институт и специальность — инженер-конструктор швейных изделий. Два года проработала в профессиональном лицее г. Смоленска, готовила закройщиков и конструкторов одежды.
Позднее в стране стали готовить менеджеров различного уровня, спортсменов и развивать салоны красоты. Преподаватели специальных дисциплин швейного дела остались без работы. Попытки устроиться на работу потерпели крах, так как мне уже было 45 лет и везде отказывали при приёме на работу: «Извините, вы не подходите по возрасту».
Что значит «не подходите по возрасту»?
Работодатели говорили: «У нас возрастной ценз до 35 лет». Хотя по закону это ограничение запрещено, но по факту устно именно так мне отказывали.
Как вы искали себя «новую»? Что делали для этого? Что мотивировало вас не опускать руки?
Я решила освоить компьютерную грамотность через службу занятости. Встала на учёт как безработная и с радостью согласилась пройти курс обучения. Курс пролетел быстро, а работа всё не находилась. Поэтому я уже сама решила повысить свой уровень — обучалась платно на курсе В.В. Шахиджаняна «Соло на компьютере» слепому методу набора текста. После этого я решила идти по объявлениям в газете на все собеседования, которые были родственны моей основной профессии — пошив, конструирование, моделирование.
Выпало три предложения: дизайнер штор, пошив рабочей одежды, модельер-конструктор мягкой игрушки в частной фирме. Все три собеседования прошли успешно, и я выбрала изготовление мягкой игрушки.
Возраст не был помехой при приёме на работу, коллектив молодой, талантливый и очень дружелюбный. Уровень зарплаты приличный и самое главное — это был рост профессионального уровня: конструирование сложных форм, необычные материалы, освоение программы AUTOCAD! Проработала два года с большим удовольствием, приобрела новые знания и навыки, пришлось уходить по сокращению штата.
Как вы узнали о машинной вышивке и оцифровке дизайнов? Что вас привлекло в этой сфере?
Нужно было снова создавать себе рабочее место, и на семейном совете было решено организовать ИП по изготовлению специальной одежды. Взяли небольшой кредит, закупили оборудование для швейного производства, материалы и инструменты. Первый заказ получили из Москвы для пищевиков – женские и мужские белые халаты из ткани специального назначения. На халатах необходимо было сделать вышивку логотипа фирмы клиента. Это был небольшой текст, ничего сложного, но заказывать вышивку в сторонней организации мы не успевали по срокам. Поэтому срочно приобрели самую дешёвую и простую на тот момент вышивальную машинку.
Не имея ни малейшего представления об этой технике, я по ночам изучала вышивальный форум в интернете. Вопросов было много, а ответы на них найти было сложно и время поджимало. Спасло наш заказ то, что логотип был прост — обычный текст английскими буквами, а ткань была плотная — выдержала вышивку без специальных материалов, про которые я тогда даже не догадывалась! Это был первый и последний заказ на пошив и вышивку.
Через полгода от кредита не осталось и следа — всё съедала аренда и выплата кредита, зарплата швее. Наша продукция не нашла своего потребителя – мы изготавливали стеганые жилеты мужские и женские из плащевой ткани. Пришлось всё закрыть, продать оборудование и снова искать способ заработать, чтобы закрыть кредит. Осталась только вышивальная машина. Можно сказать, она случайно появилась в моей жизни.
Где, как и сколько вы учились данному мастерству? С какими трудностями столкнулись? Какие эмоции/чувства вы испытывали, осваивая новую профессию?
Начала с самых азов: компьютер и вышивальная машинка, технология машинной вышивки, первый уровень работы в программе Wilcom. Работая в этой программе, можно создать любой дизайн в любой вышивальной технике, но учиться надо долго и лучше с опытным учителем.
Научившись азам создания дизайнов вышивки, хочется уметь все больше и больше: делать кружевные дизайны; в технике барджелло; в крестике; вышивать картины в технике фото-стежок или сфумато и т.д. В итоге я закончила 11 курсов на форуме.
Расскажите о специфике вашей специальности. О нюансах и тонкостях, наиболее примечательных на ваш взгляд. Эта работа для всех или ее сможет осилить далеко не каждый?
Работа очень непростая. Требует аналитического склада ума, так как программирование — оцифровка дизайна (вектора) — дело очень сложное. Поэтому, наверное, среди оцифровщиков очень много мужчин, у них по-другому устроен мозг, им легче этим заниматься. Они точны и методичны.
Изменился ли ваш круг интересов или круг общения после того, как вы освоили новую профессию? Что изменилось в жизни и в вас?
С тех пор очень многое изменилось в моей жизни и жизни моих близких, друзей, знакомых. Круг коллег-единомышленников сложился и растет. Теперь я дарю очень красивые, по-настоящему эксклюзивные подарки. Делаю сложные изделия с вышивкой практически в любой технике, принимаю участие в выставках-продажах нашего города, помогаю исполнить свою мечту многим своим клиентам.
Наш сайт называется «Страсти». А что страсти для вас?
Не могу назвать своё новое направление в жизни страстью. Так как страсть любая — это всегда что-то чрезмерное, это больше похоже на порочность. Когда ты по-настоящему увлечён красивым делом, интересным занятием, полезным и прекрасным, оно вдохновляет и дарит состояние полёта. Нет, это не страсть, это восторг и стремление вперёд и вверх!