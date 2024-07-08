Переживания, головные боли и показания свидетелей: каковы шансы Волочковой в суде против Пенсионного фонда РФ

Балерина Анастасия Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд России. Все дело в том, что организация, по словам артистки, из 30 лет стажа засчитала лишь 15. По этой причине она не может выйти на пенсию по выслуге лет. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы знаменитости в суде, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Для начала Волочковой предстоит доказать наличие стажа. Для этого нужно будет затребовать информацию о факте ее работы за интересующий период времени, заявил адвокат. Это, в частности, можно сделать через судебные запросы в архивы и прочие учреждения, связанные с театральной деятельностью. По таким делам суды также принимают во внимание свидетельские показания. В этом случае — объяснения руководства и коллег, с которыми Анастасия работала в то время. Шансы на победу Волочковой в судебной тяжбе адвокат считает неплохими.

Кроме того, прима-балерина может рассчитывать на компенсацию морального вреда. Однако речи о большой сумме не идет.