Перепелиные яйца и прощание с гримеркой: лидер «7Б» Демьян рассказал о ритуалах перед выходом на сцену

Рок-группа «7Б» в следующем году отметит 25-летний юбилей. За почти четверть века лидеру коллектива Ивану Демьяну удалось сохранить его основной состав и завоевать любовь тысяч зрителей. Музыкант рассказал сайту «Страсти», что ни разу не терял голос во время выступлений, и помогли ему в этом перепелиные яйца.

Еще в конце 1990-х Иван встретил монаха, который посоветовал ему каждый раз перед выходом на сцену пить перепелиные яйца. И совет оказался эффективным.

«И я этому правилу следую до сих пор. Представляете, я ни разу не сорвал голос — правда, работает», — пояснил лидер «7Б».

У музыкантов коллектива есть и другая традиция. Перед выступлением они выпрямляют ладони большим пальцем друг к другу и получается огромный кулак. Потом поднимают вверх и вниз и говорят кричалку, обычно связанную с городом, в котором дают концерт.

«Еще один момент — я всегда последним ухожу из гримерки. Можно сказать, как в храме — перекрестился, поблагодарил за выступление и ушел», — добавил Иван Демьян.

Фронтмен коллектива рассказал сайту «Страсти», как группе «7Б» удалось стать известной за пару недель, лайфхаках перед выходом на сцену и сотрудничестве с молодыми музыкантами. Полное интервью с артистом можете прочитать по ссылке.