Перенапряжение или катаракта: как распознать самое распространенное глазное заболевание в мире

К симптомам катаракты относят:

• Помутнение в глазах, размытая картинка, пелена перед глазами

• Точки/круги перед глазами

• Цвета предметов стали более тусклыми

• Ухудшение зрения в сумерках

• Потребность в более ярком освещении при рукоделии/чтении

• Очки перестали помогать

• Более длительная фокусировка на человеке, который подошел

• Шрифты и изображение на телевизоре стали тяжело поддаваться распознанию

Симптомы на начальной стадии болезни могут быть совсем незначительными, и зачастую их могут списывать на усталость, перенапряжение или возраст, подчеркивает Татьяна Фадейкина. Это обусловлено тем, что болезнь развивается медленно, и первые клинические признаки могут проявить себя через пару лет после начала патологии. Кроме того, помутнение часто происходит с краев глаза, центральная оптическая зона остается четкой, что не дает возможности человеку своевременно обратиться за помощью в виду отсутствия как-либо дискомфортных ощущений.

«Прогрессирование болезни до тяжелой стадии может сопровождаться значительных ухудшением зрения, потерей предметного зрения, только ощущением темноты или света. Катаракта является причиной потери зрения, если не предпринимать никаких действий для ее лечения», - поясняет доктор.

Лечение катаракты

Сегодня существует единственный способ лечение болезни – хирургическим путем. Через микропроколы с помощью ультразвуком удаляется помутневший хрусталик, на место которого ставится искусственная итраокулярная прозрачная линза. Остальные способы лечения катаракты являются малоэффективными, заключила Татьяна Фадейкина.

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