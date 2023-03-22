Офтальмолог Кожухов: ошибки в ношении контактных линз могут привести к инфекциям

Современный способ коррекции зрения, в виде контактных линз – это не только решение вопроса четкого зрения, но и возможность избежать ношение очков для тех, кто их не хочет надевать. Однако непосредственная близость линзы к роговице несет в себе ряд негативных последствий и рисков, которые могут возникнуть в процессе неправильного использования и ухода за контактными линзами. Какие ошибки совершаются наиболее часто, рассказал сайту-изданию «Страсти» хирург-офтальмолог высшей категории, профессор Арсений Кожухов.

Нарушение правил гигиены

Пренебрежение мытьем рук перед использованием контактных линз может привести к неприятным последствиям: от некомфортных ощущений в глазу до возникновения инфекций, отмечает специалист. По его словам, желательно, чтобы мыло было без отдушек и тем более без точек со скрабовым эффектом. Руки необходимо вытирать насухо и следить за тем, чтобы на подушечках пальцев при надевании линзы не было ворсинок или волосков. Инородное тело может повредить роговицу или поцарапать ее в течение всего дневного ношения.

Перенашивание линз

В отличие от очков, линзы более затратное удовольствие и нередко возникает желание сэкономить. А именно продлить жизнь линзам и поносить их дольше положенного срока: однодневные пару недель, трехмесячные на пару месяцев подольше. Каждые из них рассчитаны именно на свой срок использования и не предполагает перенашивания.