Офтальмолог Кожухов: ошибки в ношении контактных линз могут привести к инфекциям
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Современный способ коррекции зрения, в виде контактных линз – это не только решение вопроса четкого зрения, но и возможность избежать ношение очков для тех, кто их не хочет надевать. Однако непосредственная близость линзы к роговице несет в себе ряд негативных последствий и рисков, которые могут возникнуть в процессе неправильного использования и ухода за контактными линзами. Какие ошибки совершаются наиболее часто, рассказал сайту-изданию «Страсти» хирург-офтальмолог высшей категории, профессор Арсений Кожухов.
Нарушение правил гигиены
Пренебрежение мытьем рук перед использованием контактных линз может привести к неприятным последствиям: от некомфортных ощущений в глазу до возникновения инфекций, отмечает специалист. По его словам, желательно, чтобы мыло было без отдушек и тем более без точек со скрабовым эффектом. Руки необходимо вытирать насухо и следить за тем, чтобы на подушечках пальцев при надевании линзы не было ворсинок или волосков. Инородное тело может повредить роговицу или поцарапать ее в течение всего дневного ношения.
Перенашивание линз
В отличие от очков, линзы более затратное удовольствие и нередко возникает желание сэкономить. А именно продлить жизнь линзам и поносить их дольше положенного срока: однодневные пару недель, трехмесячные на пару месяцев подольше. Каждые из них рассчитаны именно на свой срок использования и не предполагает перенашивания.
Это очень вредно и вот почему: каждая модель имеет определенную степень воздухопроницаемости, а также степень устойчивости к загрязнениям и белковым отложениям. В процессе перенашивания эти отложения забиваются в поры линз, что способствует развитию бактерий, и как следствие высокий риск глазных инфекций и заболеваний.
Арсений Кожухов
Хирург-офтальмолог высшей категории, профессор, основатель офтальмологической клиники «Спектр»
Сон в линзах
Глаз нуждается в кислороде, а сон в линзах этому процессу препятствует, что может вызывать дискомфорт и раздражение. Кроме того, в процессе сна на поверхности глаза образуется теплая среда, при которой активность микроорганизмов может увеличиться, что может привести к возникновению инфекций.
Использование линз во время плавания
Арсений Кожухов подчеркивает: речь идет не только о водоемах и море, но и бассейнах. В таких источниках воды могут содержаться опасные микроорганизмы, которые при попадании в глаз с линзой могут вызывать опасные инфекции. Это обусловлено рядом причин: в процессе ношения на линзах образуются царапины, в которые могут проникать микроорганизмы и вызывать инфекцию, а также белковые отложения, которые скапливаются на линзах являются прекрасной питательной средой для бактерий.
Использование воды вместо специального раствора
Специализированный раствор стерилен и исключает появление в воде микроорганизмов, которые могут впитать в себя линзы. В то время, как вода обладает всеми вышеперечисленными качествами, не подходящими для ухода за линзами.
Неправильный уход за контейнером для линз
Контейнер для линз требуется менять раз в месяц, а также регулярно его очищать от остатков грязи, которые провоцируют развитие микробов в жидкости. Желательно промывать его ежедневно, на этот случай лучше иметь два контейнера: пока один моется и сушится, у вас уже есть чистый.
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