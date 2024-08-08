«Получила психологическую травму»: почему Ксения Собчак против брекетов
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Ксения Собчак – одна из самых известных и обсуждаемых медиаперсон в России. Ее высказывания часто привлекают общественное внимание и являются активной темой для обсуждения. В одном из выпусков своего шоу Ксения довольно резко выразила свое негативное мнение относительно брекетов. Послужил ли этому личный опыт телеведущей? Сайт «Страсти» узнал мнение ортодонта-гнатолога Лианы Стрипской.
Ксения Собчак неоднократно говорила о своем негативном опыте лечения зубов в детстве. Вероятно, именно он стал причиной ее неприязни к брекетам. В те времена, когда она носила их, советская стоматология действительно не могла похвастаться современными технологиями и методиками. В итоге Ксения получила не только неудовлетворительный результат, но и психологическую травму, которая наложила отпечаток на ее отношение к стоматологическому лечению во взрослом возрасте.
Нынешнее состояние
Являясь медийной персоной, которая постоянно выступает перед аудиторией, Ксения неоднократно становилась объектом внимания профессиональных стоматологов.
У телеведущей можно заметить следующие проблемы: сужение верхнего зубного ряда, мезиальный прикус и скученное положение зубов. Это классический пример аномалий, которые не являются трудными для коррекции в современных условиях. Существующие методики и технологии позволяют эффективно решить эти проблемы, сделав процесс не только комфортным, но и результативным.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Влияние медийности
Одна из причин, которая является немаловажным фактором непризнания брекетов, - это медийность. Люди этой категории часто боятся брекет-систем из-за необходимости всегда выглядеть идеально. Однако стоит отметить, что некоторые звездные персоны, напротив, демонстрируют смелость и решительность, выбирая здоровье и правильное лечение. Примером тому являются Анджелина Джоли, Криштиану Роналду, Том Круз, которые, несмотря на высокую медийность, выбрали здоровье и решили исправить прикус. Опыту западных коллег последовали и российские знаменитости: телеведущая Регина Тодаренко, Niletto, Паулина Андреева и Виктория Боня.
Негативный детский опыт
Позитивный детский опыт лечения – очень важная составляющая формирования здорового отношения к стоматологическому уходу и посещению врачей в целом. К сожалению, методы советского лечения, а также травля со стороны сверстников и негативный детский опыт, у большинства людей формируют внутреннее сопротивление и психологические блоки на дальнейшее лечение. Своевременное обращение к врачу, может стать причиной спасенной жизни, об этом всегда важно помнить, когда на арену выходят «последствия пережитого опыта».
Современные технологии и методики
Сегодняшние технологии и методики коррекции прикуса существенно отличаются от тех, что были доступны десятилетия назад.
В настоящее время, врачи обладают знаниями, опытом и оборудованием, которые позволяют успешно справляться даже со сложными случаями. Для Ксении Собчак, например, современные методы лечения могли бы предложить комфортное и эффективное решение ее проблемы.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Ложные убеждения
Страхи, связанные с ношением брекетов, часто являются результатом поверхностного изучения данного вопроса и личных предрассудков.
Зачастую, детский негативный опыт и общественные стереотипы наносят серьезный ущерб восприятию брекетов и процессу лечения в целом.
Понимание того, что брекеты – это норма и в большинстве случаев необходимость, для сохранения не только здоровья зубочелюстной системы, но и подвижности тела в целом, так как неправильный прикус может влиять на появление зажимов в грудном отделе, позволяют добиться высокого качества жизни.
Важно помнить, что современные методы лечения значительно отличаются от тех, что были предложены десятилетия назад. Возможно, в случаях, подобным тем, с которым столкнулась Ксения Собчак, имеет смысл пересмотреть свои взгляды и изучить новые методы лечения, способные не только улучшить внешний вид, но и укрепить здоровье.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Таким образом, важно не только развеивать мифы о брекетах, но и демонстрировать положительные примеры и истории успешного лечения, чтобы люди могли пересматривать свои страхи и убеждения.