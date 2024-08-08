«Получила психологическую травму»: почему Ксения Собчак против брекетов

Ксения Собчак – одна из самых известных и обсуждаемых медиаперсон в России. Ее высказывания часто привлекают общественное внимание и являются активной темой для обсуждения. В одном из выпусков своего шоу Ксения довольно резко выразила свое негативное мнение относительно брекетов. Послужил ли этому личный опыт телеведущей? Сайт «Страсти» узнал мнение ортодонта-гнатолога Лианы Стрипской.

Ксения Собчак неоднократно говорила о своем негативном опыте лечения зубов в детстве. Вероятно, именно он стал причиной ее неприязни к брекетам. В те времена, когда она носила их, советская стоматология действительно не могла похвастаться современными технологиями и методиками. В итоге Ксения получила не только неудовлетворительный результат, но и психологическую травму, которая наложила отпечаток на ее отношение к стоматологическому лечению во взрослом возрасте.

Нынешнее состояние

Являясь медийной персоной, которая постоянно выступает перед аудиторией, Ксения неоднократно становилась объектом внимания профессиональных стоматологов.