«Партнер под вопросом»: продюсер оценил шансы на успех трека Филиппа Киркорова и Олега Майами

Музыкальный продюсер Павел Рудченко оценил отрывок из новой песни Филиппа Киркорова с молодым исполнителем Олегом Майами. Сами артисты уверены, что их трек станет хитом, однако ответить, так и ли это, эксперт пока не смог. По его словам, многое будет зависеть от Филиппа. Но сам выбор партнера для фита он считает сомнительным.

В беседе с порталом «Страсти» Рудченко отметил, что для предсказания судьбы песни недостаточно короткого фрагмента. Необходимо услышать композицию полностью, чтобы понять ее смысл. А для этого стоит дождаться релиза.

Однако уже сейчас Павел сомневается в успехе из-за выбора Олега Майами в качестве второго исполнителя. По мнению продюсера, за несколько лет, что певец находится в шоу-бизнесе, удачных песен у него практически не было.

«Сложно по короткому фрагменту предсказать судьбу этого трека, но визуал интересный. Майами, конечно, такой партнер под вопросом. Он долго не может никак стать звездой, только удачная песня с NILETTO и Лешей Свик была. А так тут будет многое зависеть от роли самого Филиппа Киркорова – как он звучит, про что этот трек», - заявил Рудченко.

К слову, это далеко не первый дуэт Филиппа с молодым исполнителем. До этого он выпускал треки с Егором Кридом, Давой, и все они становились хитами. Как отметил музыкальный продюсер, такие сотрудничества идут Киркорову на пользу, так как он остается популярным и среди своего поколения, и среди молодежи.

«Конечно же, для Филиппа коллаборации с молодыми артистами всегда идут в плюс. Это дает певцу статус современного. Его очень многие коллеги, можно сказать, считаются сбитыми летчиками, и их имена ассоциируются с 90-ми или нулевыми годами. А вот Филипп Бедросович и Сергей Жуков — это те артисты, которые держатся уже среди нескольких поколений, то есть они современны, популярны», - отметил Павел Рудченко.

Ранее Филипп Киркоров поделился кадрами с Аллой Пугачевой.