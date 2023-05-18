«Парик мы выбирали вместе с мужем»: как любовь помогает 37-летней Светлане в борьбе с раком

37-летняя Светлана работает заместителем заведующей аптечным пунктом. Она поделилась с порталом «Страсти» личной историей о настоящей борьбе, храбрости, вере в себя, поддержке и стойкости характера. Когда женщина услышала диагноз – рак молочной железы, то не стала опускать руки. А любящий муж всегда был рядом и помогал.

Однажды героиня нашего материала заметила, что у нее начала расти левая грудь, иногда она чувствовала прострелы. Скоро появились болезненные ощущения. Светлана списала все на предменструальные боли, но когда поняла, что правая грудь перестает болеть, а левая нет, то записалась к врачу-гинекологу. После УЗИ врач посоветовал срочно обратиться к онкологу.

Когда ей поставили диагноз – рак молочной железы с метастазами в печень и кости, ей было 35 лет, а ее ребенку всего 4 года. Пациентка вспоминает, что были задеты все лимфоузлы вокруг – операция невозможна.

Светлана шла по улице и смотрела на радостных людей, но ей было грустно. В мыслях мелькало: «Вот вы радуетесь, а у меня тут такое».

Врач назначил ей нужные обследования, подруги помогли деньгами. Но больше всего Светлана запомнила поддержку мужа.

«Конечно, он не мог даже себе представить, что меня не станет: «Ну и что опухоль, а что она? Ну вырежут и все. Ну куда ты собралась на тот свет? Пошли платье тебе купим!» – вспоминает женщина.

Когда Светлана побрилась налысо, то рядом с ней были подруги. Они спорили между собой брить налысо или оставлять немного. В итоге было решено без жалости и наверняка.

«А парик мы выбирали вместе с мужем. Повеселились, короче», – говорит героиня.

Период лечения Светлана вспоминает с большой благодарностью всем, кто тогда и сейчас есть в ее жизни.

«После 4 химии пэт кт (ПЭТ-КТ (PET-CT) — эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний, сочетающий позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, прим. «Страсти») показало, что все ушло и ничего не светится. Но лечили меня по полной схеме химиотерапии. Есть, конечно, свои побочные эффекты и сейчас, но это такие мелочи с тем, что я сейчас живу!» – подчеркивает собеседница.

Она утверждает, что эта болезнь помогла ей начать ценить себя, радоваться каждому дню и любить окружающих людей. Светлана поняла, что просить о помощи – это нормально.

«Ведь никто не знает, что нужно нам, а попросив кого-то, обязательно найдутся люди кому это не трудно и даже в радость – это удивительно работает», – говорит героиня.