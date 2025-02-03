«Пальцы отрубали по фалангу и присылали отцу»: экс-оперативник рассказал о спасении мальчика из Израиля от бандитов

Криминалист Михаил Игнатов рассказал о самом сложном и тяжелом деле за время его работы в МВД. Он вспомнил, как бандиты взяли в заложники 14-летнего ребенка из Израиля, скрывали в подвале дома в Пензенской области, отрезали пальцы и высылали отцу. Подробностями он поделился с сайтом «Страсти».

«Сложность была в том, чтобы успеть освободить его живым. Ситуация была непростой. Когда мы начали работать, он 10 месяцев находился в руках бандитов. Его прятали в Пензенской области. Нужно было установить всех участников банды, не спугнуть. Их было порядка 20 человек. Требовалось установить адреса проживания. Задача была – найти, где спрятали ребенка. Пензенская область тоже большая. Если бы мы проявились хоть как-то, если бы преступники почувствовали, что мы идем по следу, они бы убили ребенка, не задумываясь. Они и так отрубали ему пальцы и присылали отцу, чтобы тот быстрее выполнял задачу. Бандиты требовали 5 млн долларов. Ребенок – гражданин Израиля, ему было 14 лет. В результате мы смогли установить дом, где прячут мальчика, всех участников, и начать операцию. В 6 утра большое количество групп были под адресами и требовалось входить одновременно, чтобы не дать возможность предупредить», - рассказал Игнатов.

Он вспомнил, что мальчика держали в затопленном подвале с крысами, он жил на столе.

«Зрелище ужасное. Он весил порядка 28 кг в 14 лет. У него были все болезни, какие только возможно. Когда вытащили наружу, мальчик прикрыл глаза, так как отвык от света», - поделился Игнатов.

Происшествие случилось в 2000 году. Отец, с которого требовали выкуп, держал три палатки на Черкизовском рынке.

«Отец собрал по всей родне 150 тысяч. Пальцы отрубали по фалангу и присылали посылкой. Некоторые бандиты раньше для устрашения покупали в морге уши, пальцы от неопознанных трупов и присылали. Но в данном случае эксперт установил, что они отсечены от живого организма. », - сказал бывший оперативник.

Мальчику оказали первую помощь в России, затем ребенка увезли в Израиль – за ним прилетал спецборт.

О том, как Игнатов работал с оргпреступностью в 90-е - начале 2000-х, читайте в нашем интервью.