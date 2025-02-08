Ольга Серябкина рассказала, что ее сын начал увлекаться фотографией. Об этом стало известно «Страстям».

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на красную дорожку Big Love Show 2025. Певица рассказала о новом увлечении 3-летнего сына Луки. По словам Серябкиной, мальчик начал фотографировать все подряд. В качестве доказательства она даже принесла фотоаппарат, на который Лука делает снимки.

«Это мой домашний фотоаппарат. Он сейчас буквально все фоткает, все что видит. Он, кстати, и видео начал снимать. Просто это единственный гаджет, который я ему даю», — рассказала она.

Серябкина добавила, что ее сын даже успел сделать семейную фотосессию.