Ольга Серябкина рассказала, что ее сын начал увлекаться фотографией
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Ольга Серябкина рассказала, что ее сын начал увлекаться фотографией. Об этом стало известно «Страстям».
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина пришла на красную дорожку Big Love Show 2025. Певица рассказала о новом увлечении 3-летнего сына Луки. По словам Серябкиной, мальчик начал фотографировать все подряд. В качестве доказательства она даже принесла фотоаппарат, на который Лука делает снимки.
«Это мой домашний фотоаппарат. Он сейчас буквально все фоткает, все что видит. Он, кстати, и видео начал снимать. Просто это единственный гаджет, который я ему даю», — рассказала она.
Серябкина добавила, что ее сын даже успел сделать семейную фотосессию.
Ранее мы писали о том, что Ольгу Серябкину заподозрили в копировании образа Бьянки Цензори на «Грэмми».