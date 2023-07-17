Ожог тела, куклы вуду, кража вещей и слухи: что скрывают конкурсы красоты

Что скрывается за ширмой праздного и богатого образа конкурсов красоты? Какие отношения складываются между девушками, мечтающими завоевать высокий титул? И можно ли купить заветную корону? Об этом порталу «Страсти» рассказала обладательница 11 корон и множества титулов, в числе которых Мисс международная краса на Miss International Beauty (2021) и Мисс Европа на World Next Top Model (2021), актриса и модель Ирина Козлова.

По ее словам, далеко не все конкурсы красоты протекают мягко и безболезненно. Среди конкурсанток встречаются девушки, готовые пустить сплетню или грязный слух, лишь бы устранить соперницу.

«Были случаи, когда девушки находили в своих тумбочках кукол вуду. Порой крадут косметику и бижутерию. Так случилось и со мной на международном конкурсе», - рассказывает Ирина Козлова.

Однажды она в своем номере завивала волосы плойкой, и внезапно позвонил директор конкурса. Ее соседка по номеру схватила трубку, провод телефона сбил плойку, она упала и оставила огромные ожоги на ногах.

«А у нас съемки – короткие шортики, купальники… Плюс дефиле. Приходилось раны замазывать тональным кремом и улыбаться, хотя боль была адская. Но я всё преодолела, тем более что к медикам обратиться не было возможности», - вспоминает модель.

К слову, девушки на конкурсах красоты оказываются по разным причинам: кого-то случайно заносит ветер, кто-то идет за компанию с подругами, одни хотят доказать что-то себе, другие – миру. «Все идут на конкурсы красоты по своим причинам, но не исключаю, что кого-то отправляли их мужчины».

Однако, чтобы завоевать сердце жюри недостаточно быть просто собой, важно обладать навыками коммуникациями и деловой хваткой.

«Это, как в бизнесе, надо уметь продавать свой проект, в данном случае себя и свои цели. То же касается и отношений с конкурсантками. Лучшая стратегия – со всеми быть вежливой и корректной, уметь анализировать сказанное, понимать, что за каждым негативом от девушки стоят ее личные проблемы».

Не секрет, что многие считают победы конкурсанток незаслуженными, поскольку на них начинают заглядываться спонсоры. Ирина Козлова не исключает, что есть конкурсы, где можно расплатиться честью.