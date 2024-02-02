Овчаров признался, что мечтает записать песню с Нетребко, Панайотовым и Тимати

Певец, бывший участник группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров рассказал о желании записать трек с артистом Александром Панайотовым и рэпером Тимати. Об этом музыкант сообщил сайту «Страсти».

«Я бы с удовольствием спел дуэтом с прекрасным исполнителем, моим давним другом Александром Панайотовым. Думаю, споём. Было бы интересно спеть с Анной Нетребко (оперная певица – прим. «Страсти») и попробовать смешение стилей: оперы, джаз-рока. С удовольствием бы записал трек с Тимати и спел с джазовыми музыкантами: например, Ришаром Бона (американский певец, виртуоз бас-гитары – прим. «Страсти») и Пэтом Метени (американский джазовый гитарист и композитор – прим. «Страсти»)», - поделился певец.

Исполнитель заявил, что хотел бы спеть со многими мировыми «музыкальными корифеями», выступающими в разных жанрах. Любая возможность такой работы – это «путешествие в мир внутреннего обогащения», считает Овчаров.

В настоящее время артист работает над несколькими программами: это будут выступления с симфоническим оркестром и джазовыми музыкантами.

«Сейчас я готовлю несколько программ - одна из них предполагает выступления с симфоническими оркестрами России… С этой программой мы проедем по всей стране… Вторая программа тоже достаточно интересная, и это в большей степени джаз. В ней участвуют замечательные джазовые музыканты, в том числе прекрасный пианист Олег Анохин. Мы делаем программу в стиле твист-джаз», - поделился музыкант и не стал раскрывать название.

Подробнее о творческом пути Овчарова, новом альбоме «ПОЛЮСА», съемках в кино читайте в нашем интервью.