«Ответственность по ст. 110 УК РФ наступает редко»: юрист оценила шансы доказать вину Седоковой в гибели Тиммы

Правоохранители начали доследственную проверку в отношении Анны Седоковой. Поводом стало заявление родственников Яниса Тиммы, которые обвинили бывшую жену баскетболиста в доведении его до суицида. Чтобы привлечь звезду к ответственности по такой статье, нужны железобетонные доказательства, заявила юрист Илона Гуськова в беседе с сайтом «Страсти».

О начала проверки рассказала адвокат, представляющая интересы семьи Тиммы. В том случае, если на основании результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), Седоковой может грозить до 5 лет лишения свободы, заявила Илона Гуськова.