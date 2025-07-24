«Ответственность по ст. 110 УК РФ наступает редко»: юрист оценила шансы доказать вину Седоковой в гибели Тиммы
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Правоохранители начали доследственную проверку в отношении Анны Седоковой. Поводом стало заявление родственников Яниса Тиммы, которые обвинили бывшую жену баскетболиста в доведении его до суицида. Чтобы привлечь звезду к ответственности по такой статье, нужны железобетонные доказательства, заявила юрист Илона Гуськова в беседе с сайтом «Страсти».
О начала проверки рассказала адвокат, представляющая интересы семьи Тиммы. В том случае, если на основании результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), Седоковой может грозить до 5 лет лишения свободы, заявила Илона Гуськова.
По ст. 110 УК РФ наказание зависит от обстоятельств: доведение до самоубийства (если доказать систематические унижения, угрозы или жестокое обращение) — до 5 лет лишения свободы. Но ключевая проблема — доказательная база. Нужно подтвердить прямую связь между действиями Седоковой и суицидом: например, сохраненные угрозы, свидетельства психологического давления.
Илона Гуськова
юрист, бывший сотрудник следственных органов, общественный деятель
Есть ли шансы на доказательство — все зависит от обстоятельств. По словам юриста, если были прямые угрозы или травля — вероятность высока, а если связь косвенная (например, конфликт без явного умысла) — доказать сложно. Суды часто требуют неопровержимых свидетельств умышленного доведения до отчаяния.
Дело против Седоковой — громкое, но крайне неоднозначное. Уголовная ответственность по ст. 110 УК РФ наступает редко, и только при железных доказательствах. Скорее всего, будет много споров о том, насколько действия певицы стали решающим фактором.
Илона Гуськова
юрист, бывший сотрудник следственных органов, общественный деятель
Ранее отец Яниса Тиммы высказался о нынешней жизни Седоковой. Мужчина заявил, что его тошнит от фото и видео бывшей снохи.