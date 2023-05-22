Ответственность длиною в жизнь: как это – родиться с ВИЧ

По данным федерального «СПИД-центра», ежегодно от СПИДа страдают тысячи детей: в 2021 году было зарегистрировано 160 тысяч случаев. И 15% из них умирают каждый год. Мы поговорили с 21-летней Анастасией из Екатеринбурга, появившейся на свет с ВИЧ, о том, каково это – нести ответственность длиною в жизнь.

Нулевая реакция

О своем статусе Анастасия узнала в возрасте 8 лет, случайно подслушав разговор медиков.

«Мы ходили к врачу, я тогда жила в детском доме, и доктора за стенкой что-то бурно обсуждали. Я сидела в коридоре на кушетке и узнала через стенку о том, что у «Насти ВИЧ». Они там это так грубо и громко обсуждали, потому что, очевидно, если мне было 8 лет, и только с 8 лет я начала принимать терапию, там ого-го, что со здоровьем творилось», - поясняет Анастасия.

Тогда у 8-летней девочки, оставшейся без родителей, обнаружили двустороннюю пневмонию, потому что была уже стадия СПИДа. По словам Анастасии, известие о ВИЧ её не расстроило. Вернее, эта новость не вызвала вообще никаких чувств и эмоций, поскольку «слово ВИЧ в голове ребёнка ни с чем не ассоциируется, слово ВИЧ для ребёнка – девственно чистое».

Обида на родителей

Родители Анастасии не принимали терапию, поэтому девушка и родилась ВИЧ-положительной.

«Мои родители мертвы. Мама умерла от СПИДа в 2009 году. Так я оказалась в детском доме», - рассказывает девушка.

К слову, героиня признается, что несмотря на непростой диагноз, она не злится на родителей из-за своего ВИЧ-положительного статуса. Есть другие, более весомые для девушки, причины злиться.

«Я злюсь из-за того, что мне пришлось жить в детском доме. У меня обиды именно из-за того, что они меня оставили. Всю жизнь жить с ВИЧ – это очень ответственно. И мне обидно, что моя мама поделилась ответственностью со мной и оставила меня одну», - делится Анастасия.

По ее словам, многие считают, что люди, живущие с ВИЧ, безответственные. Но Анастасия убеждена в обратном: во-первых, за заражение существует уголовная статья, а во-вторых, если ВИЧ-положительный человек не будет принимать терапию, его ждет СПИД, а за ним – летальный исход. Поэтому «жить с ВИЧ – это очень ответственно», - заключила героиня.

О том, когда Анастасия решила больше не скрывать свой статус, как росла в детдоме, приняла диагноз и раскрыла свою сексуальность, читайте в нашем материале.