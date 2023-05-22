Смерть родителей, детский дом, СПИД: история 21-летней девушки, рожденной с ВИЧ

– С какого возраста ты принимаешь терапию? Удается ли объяснить людям, что терапия эффективна, что она подавляет вирус? Верят ли?

– Я принимаю терапию с 8 лет, а не месяцев, так сложилась жизнь. Удаётся ли объяснить людям, что терапия эффективна? Да, но не всем, потому что у большинства людей нет критического мышления. Ты им хоть что доказывай, хоть научные статьи кидай, им абсолютно всё равно.

Человек, который не хочет услышать, никогда не услышит.

Ты хоть что ему говори, хоть какие доказательства приводи – всё без толку. Но люди, которые как-то меня знают или видели в жизни – да, они просят рассказывать о ВИЧ, я делюсь с ними информацией.

Слово ВИЧ для ребёнка – девственно чистое

Я о своём статусе узнала в 8 лет. Мы ходили к врачу, я тогда жила в детском доме, и доктора за стенкой что-то бурно обсуждали. Я сидела в коридоре на кушетке и узнала через стенку о том, что у «Насти ВИЧ». Они там это так грубо и громко обсуждали, потому что, очевидно, если мне было 8 лет, и только с 8 лет я начала принимать терапию, там ого-го, что со здоровьем творилось.

У меня нашли пневмонию двустороннюю, потому что была уже стадия СПИДа. Когда я узнала о своем статусе, реакция у меня была нулевая. Вот есть нулевой пациент, а у меня есть нулевая реакция.

Слово ВИЧ в голове ребёнка ни с чем не ассоциируется, слово ВИЧ для ребёнка – девственно чистое. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отнеслась, мол, ну, ВИЧ и ВИЧ, всё, я пошла играть в куклы.

Обида на родителей

Родители у меня терапию не принимали, собственно, поэтому я родилась со статусом ВИЧ. Если бы моя мать была привержена к лечению, принимала бы терапию, то, возможно, я бы сейчас не давала это интервью, жила бы где-нибудь и писала в Интернете гневные комментарии: «фу, вичовая!» кому-нибудь другому, но это я уже шучу.

Мои родители мертвы. Мама умерла от СПИДа в 2009 году. Так я оказалась в детском доме.

Не могу сказать, что я злюсь на них из-за ВИЧ. Они мертвы, на мёртвых злиться нельзя, о мёртвых говорят только хорошо и ни слова больше, или как там правильно? Никогда не использовала эту фразу в жизни.

Я не злюсь на то, что я родилась с ВИЧ. Я злюсь из-за того, что мне пришлось жить в детском доме, потому что, если бы моя мама и мои родители были рядом, и они бы поддерживали меня в этом, поддерживали меня в том, что я открыла лицо, мы вместе бы принимали терапию, она бы мне уделяла должное время и, возможно, она бы мне рассказывала, что такое ВИЧ и почему важно пить терапию, то, возможно, обиды бы этой не было.

У меня обиды именно из-за того, что они меня оставили. Оставили жить в одиночку с ВИЧ, хотя, извините, это их ответственность. Они разделили её со мной и эту ответственность я сейчас несу. Всю жизнь жить с ВИЧ – это очень ответственно.

Все говорят:

«Живёшь с ВИЧ? Ну понятно, что ты безответственная какая-нибудь, шалава, которая где-то там ноги раздвинула».

Нет. Жить с ВИЧ – это очень ответственно, потому что, напоминаю, за заражение у нас есть уголовная статья, и, напоминаю, если я не буду пить терапию, а пить терапию – это ответственность, то я умру от СПИДа. То есть это большая ответственность на человеке с ВИЧ. И мне обидно, что моя мама поделилась ответственностью со мной и оставила меня одну.