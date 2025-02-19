«Отсутствует поддержка семьи»: почему подростки становятся зацеперами
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Клинический и семейный психолог, автор проекта Psy-Try, КБТ&РЭПТ, схема-терапевт, Член ISQOL Татьяна Чернякова рассказала сайту «Страсти», почему подростки увлекаются зацепингом и рискуют жизнью ради экстремальных селфи на крышах и между вагонов электричек. По словам специалиста, ключевая причина кроется в возрастных особенностях развития мозга.
«Подростковый возраст — это период, когда человек еще не обладает полноценными механизмами самоконтроля, но при этом испытывает повышенную тягу к риску. Одним из ключевых факторов является недостаточная зрелость префронтальной коры — области мозга, отвечающей за планирование, самоконтроль и анализ последствий их действий»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор проекта Psy-Try, КБТ&РЭПТ, схема-терапевт, Член ISQOL
Другим важным фактором является повышенная активность системы вознаграждения. В подростковом возрасте уровень дофамина — нейромедиатора, связанного с мотивацией и удовольствием, — достигает своего пика. Это делает молодых людей особенно чувствительными к новизне, сильным эмоциям и адреналину. Они буквально ищут состояния и ситуации, в которых можно испытать мощный всплеск эмоций, даже если это сопряжено с опасностью. Подростки легко увлекаются моментом, не всегда осознавая долгосрочные последствия своих поступков. Именно поэтому зацепинг кажется им не таким опасным, как взрослым, а пугающие истории о травмах и смертях воспринимаются скорее, как исключения, чем реальная угроза.
Кроме того, часто подростки адаптируют свои хобби как способ самоидентификации. Они видят это как возможность заявить о себе, доказать свою смелость и выделиться, иногда в своих же глазах, на фоне сверстников.
При этом, по словам психолога, не все подростки практикуют зацепинг ради популярности и одобрения со стороны сверстников. Для некоторых это единственный способ «почувствовать себя живым».
«Для подростков, выросших в сложных условиях, где отсутствует поддержка семьи, а эмоции подавляются или игнорируются, риск становится путем эмоциональной разрядки и способом почувствовать себя значимым. Когда жизнь кажется скучной, а эмоции притуплены или заменены постоянной тревогой, сильный выброс адреналина становится заменителем ощущения счастья»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор проекта Psy-Try, КБТ&РЭПТ, схема-терапевт, Член ISQOL
Говоря о том, что делать родителям подростков, увлекшихся зацепингом, клинический психолог рекомендовала прежде всего не паниковать и не устраивать скандал. Если ребенок уже втянут в эту среду, агрессивные запреты лишь усилят его сопротивление. Он закроется и станет еще больше скрывать свои увлечения.
Татьяна Чернякова посоветовала попробовать задать вопросы, которые помогут понять, чем именно ребенка привлекает зацеперство, но без обвинительного тона. Важно узнать, как он к этому пришёл, что именно ему нравится.
Кроме того, важно показать ребенку свою заинтересованность в том, какие эмоции он испытывает. Не стоит поучать подростка и рассказывать ему, как это опасно. Ребёнок и так это знает, его не напугает эта информация, а осуждающий тон отодвинет его от родителей еще дальше и приведёт к тому, что он продолжит заниматься опасной деятельностью, но уже не будет этим делиться.
По этой же причине стоит избегать агрессивных запретов. Подросток воспринимает их как вызов и будет ещё больше сопротивляться, потому что зацепинг для него уже стал способом самоутверждения.
Полную статью о том, кто такие зацеперы и как уберечь подростков от игр со смертью, читайте здесь