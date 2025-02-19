«Отсутствует поддержка семьи»: почему подростки становятся зацеперами

Другим важным фактором является повышенная активность системы вознаграждения. В подростковом возрасте уровень дофамина — нейромедиатора, связанного с мотивацией и удовольствием, — достигает своего пика. Это делает молодых людей особенно чувствительными к новизне, сильным эмоциям и адреналину. Они буквально ищут состояния и ситуации, в которых можно испытать мощный всплеск эмоций, даже если это сопряжено с опасностью. Подростки легко увлекаются моментом, не всегда осознавая долгосрочные последствия своих поступков. Именно поэтому зацепинг кажется им не таким опасным, как взрослым, а пугающие истории о травмах и смертях воспринимаются скорее, как исключения, чем реальная угроза.

Кроме того, часто подростки адаптируют свои хобби как способ самоидентификации. Они видят это как возможность заявить о себе, доказать свою смелость и выделиться, иногда в своих же глазах, на фоне сверстников.

При этом, по словам психолога, не все подростки практикуют зацепинг ради популярности и одобрения со стороны сверстников. Для некоторых это единственный способ «почувствовать себя живым».