Отсутствие гарантий и переводы на карту: сколько стоят курсы российских пикаперов

Российские пикаперы просят до 1,2 млн рублей за свои консультации. Об этом стало известно «Страстям».

Имя пикапера Алекса Лесли неделю назад прогремело на всю страну — его учеников задержали за домогательства в центре Москвы, а в отношении самого коуча возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (совершение противоправных действий сексуального характера).

Однако помимо Лесли, в Сети продолжают работать и другие пикаперы, которые обещают за деньги научить мужчин знакомиться с девушками.

Виды заработка у таких коучей разные — кто-то продает курсы в виде подписки на специальных сервисах (от 3 $ до 13 $ в месяц), кто-то предлагает индивидуальные консультации. Во втором случае ценники разные — от 10 тысяч рублей за час до 35 тысяч рублей.

Продают и специальные доступы в закрытые «клубы» — обещают не просто давать советы, но и устроить полную «трансформацию» жизни. Месяц членства в сообществе обойдется в 2 тысячи рублей, а если заплатить за год — то 22 тысячи рублей.

Коуч под ником Джон Доллар продает VIP-программу на 3 месяца за 1,2 млн рублей. За эту сумму тренер обещает клиенту не только обрести «счастливые отношения», но и увеличить свой доход в 2 раза.

Оплата курсов, доступов к чатам и видеоурокам у всех коучей проходит по-разному. Кто-то работает через свои сайты с договорами оферты. Так, один из коучей принимает оплату как самозанятый, другой же — через ИП. Интересно, что в договоре указано, что никакой ответственности продавец за результаты курса не несет.

Кто-то принимает оплату за консультации простым переводом по номеру карты. Ни договоров, ни чеков.