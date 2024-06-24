«Отрабатывает повестку»: продюсер сообщил о проплаченных высказываниях Галкина*

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что олигархи платят эмигрировавшему юмористу Максиму Галкину* (признан в РФ иностранным агентом) за шутки против России. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Я не думаю, что он спустя столько времени не разобрался в ситуации и до сих пор слепо верит в свою убежденность. Столько всех уже фактов стало известно, различных доказательств, что за два года действительно мог бы уже опять переобуться и придерживаться другой позиции. Он все равно стоит на своем. Поэтому я вполне могу предположить, что Максим* действительно может получать определенные гонорары за такую позицию, что он может отрабатывать определенный бюджет. Непонятно откуда этот бюджет. Или это западные какие-то инвесторы, или действительно могут российские олигархи, покинувшие Россию, также поддерживать комика за его убежденность. Все-таки оппозиция за границей сейчас собирается в определенные клубы и тому подобное. Поэтому, вполне возможно, он отрабатывает вот эту повестку на Западе», — поделился Рудченко.

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева ответила Максиму Галкину* на его обвинения во лжи.

*(признан в РФ иностранным агентом)