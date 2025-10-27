«Кто-то над ней смеется, но это их проблема»: что говорят о Кате Лель в шоу-бизнесе и сколько она зарабатывает

Певица Катя Лель не скрывает, что верит в пришельцев, и даже рассказывает о контакте с ними. По словам продюсера Сергея Дворцова, из-за этого некоторые в шоу-бизнесе посмеиваются над ней, но, тем не менее, она остается одной из самых востребованных артисток с гонораром 1,5−2 млн рублей за выступление. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Дворцов отметил, что Катя всегда верила в НЛО, но с годами стала сильнее «раскрывать дар». Он считает, что нет ничего плохого в том, что исполнительница хита «Мой мармеладный», по ее словам, общается с представителями внеземных цивилизаций. А кто называет ее сумасшедшей — это их проблемы, уверен продюсер.

«Мы с ней друзья, с ее директором. Я очень хорошо, тепло к ней отношусь. Катя одна из любимых моих певиц на эстраде. Вдохновение дает мне даже некое. У нее классная, я бы сказал, энергетика, и она к себе притягивает людей. Я могу сказать так — каждый из нас имеет какие-то определенные способности, какой-то дар. Вот, например, дар у Катюши — видеть и верить в НЛО. Да, кто-то думает, что это придурь, а кто-то считает, что это по-настоящему. Безусловно, это все бывает, потому что мы живем сейчас в таком мире. Катя всегда была такой, просто она начала раскрывать дар, я так понимаю, ближе уже к сегодняшнему возрасту. Кто-то над ней смеется, но это их проблема», — рассказал Сергей Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что сейчас Катя очень часто получает заказы на выступления. За исполнение своих песен на празднике она зарабатывает около 1,5−2 млн рублей.

«Да, она востребована. Катя востребована сейчас на корпоративах, на всех музыкальных площадках, мероприятиях. То есть, я бы сказал, у нее вторая волна славы. Насколько я знаю, гонорар у нее от 1,5−2 млн рублей за мероприятие. Ей помогают удерживаться на плаву ее харизма, энергетика, любовь к зрителю», — поделился Дворцов.

